Под отзыв попали 275 автомобилей Toyota

Последствием дефекта может стать некорректный запуск двигателя с помощью системы «старт-стоп». А 4 японских «горца» отзываются из-за допустимой поломки вакуумного насоса. Это может стать причиной непривильной работы тормозной системы и вызвать аварийную ситуацию.

Официальные представители бренда поставят в известность всех владельцев автомобилей с вероятными неисправностями, отправив письмо или позвонив по телефону. Тогда же можно будет сразу записаться в удобный дилерский центр для ремонта.

Есть способ самостоятельно определить, попадает ли ваше авто под акцию. Для этого достаточно сверить VIN машины с перечнем на сайте Росстандарта. И если номер в списке есть, нужно связаться с дилером и записаться на прием. Там возможные дефекты будут проверены и исправлены. В первом случае перепрограммированием блока управления электрическим стояночным тормозом, а во втором — заменой вакуумного насоса. Ремонтные работы проведут бесплатно.

Последняя российская сервисная компания Toyota стартовала в прошлом году: компания отзывала пикапы Hilux. Под акцию попали больше 9000 автомобилей с возможным дефектом подушки безопасности.