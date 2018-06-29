Чем опасна система «старт-стоп» для мотора

Внедряемая практически всеми автопроизводителями система «старт-стоп», которая автоматически выключает мотор на время стоянки на светофорах, бесполезна для экологии и ухудшает дорожную ситуацию в городах.
Максим Строкер

В свое время системы «старт-стоп» для двигателей машин стали появляться под лозунгами экономии топлива и борьбы за экологию. Однако предметное изучение вопроса говорит, что «старт-стоп», по большому счету, — не более чем маркетинговая уловка, имеющая с экологией мало чего общего.

Первые крамольные мысли на эту тему стали закрадываться в голову автора этих строк, когда он обратил внимание на индикацию на приборной панели в одном из больших мощных премиальных кроссоверов, оказавшемся на редакционном тест-драйве. Каждый раз, когда водитель глушит мотор этой машины и собирается уходить, она сообщает ему: сколько именно бензина было сэкономлено с момента последнего «обнуления» тахометра. Чтобы польстить прижимистому хозяину, который раскошелился на «старт-стоп».

По окончании тест-драйва выяснилось, что в ходе него экологическая система машины сумела уберечь от сжигания в цилиндрах что-то около 0,5 литра бензина. Примерно за 1700 км. пробега при среднем расходе топлива на уровне 12—13 литров на 100 км. Сохранение каких-то жалких пол-литра при сожженных за 210 литрах это даже не смешно, это всего лишь 0,25% — на уровне погрешности измерений. И ради такого результата стоит терпеть «затыки» на каждом светофоре — прежде чем машина тронется с места? Стоит заметить, что если подобное дополнительное промедление, допустит хотя бы половина транспортных средство на каком-нибудь московском перекрестке в час пик, через 30 минут все закончится добротным затором.

Из-за которого сгорит куда больше лишнего топлива, нежели сэкономят хваленые «старт-стопы» авто, попавших в такой дорожный коллапс. Напомним, что в пробке любой «старт-стоп» довольно быстро отключается и перестает глушить мотор при остановках с целью подзарядить аккумулятор. Ведь кондиционер и «музыка» при неработающем двигателе очень быстро истощают запас электричества. Какая уж тут экология, если можно в какой-то момент просто не завестись!

А ведь за бесполезную, как показывает практика, систему «старт-стоп» автовладелец заплатил автопроизводителю лишние деньги. И аккумулятор для машины с такой системой подойдет не всякий, а дорогущий гелевый, например.

И масло в ее мотор зальешь только специальное. Тут подойдет лишь такое, которое переносит попадание повышенного количества бензина. Дело в том, что при каждом запуске двигателя «живой» бензин проникает в масляный картер. По идее, со временем от оттуда улетучивается. Но когда запуски двигателя происходят почти непрерывно, на каждом светофоре, времени на испарение просто нет и топливо в масле присутствует постоянно и в большом количестве, резко снижая качество смазки.

Спрашивается: и зачем тогда вообще производителям связываться со «старт-стоп», от которой, как выясняется, сплошные проблемы? А затем, что в борьбе за кошелек покупателя все маркетинговые средства хороши. В том числе такая болезненная для многих тема как «экономия топлива и экология»!

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29 июня 2018
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