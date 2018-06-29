Чем опасна система «старт-стоп» для мотора

В свое время системы «старт-стоп» для двигателей машин стали появляться под лозунгами экономии топлива и борьбы за экологию. Однако предметное изучение вопроса говорит, что «старт-стоп», по большому счету, — не более чем маркетинговая уловка, имеющая с экологией мало чего общего.

Первые крамольные мысли на эту тему стали закрадываться в голову автора этих строк, когда он обратил внимание на индикацию на приборной панели в одном из больших мощных премиальных кроссоверов, оказавшемся на редакционном тест-драйве. Каждый раз, когда водитель глушит мотор этой машины и собирается уходить, она сообщает ему: сколько именно бензина было сэкономлено с момента последнего «обнуления» тахометра. Чтобы польстить прижимистому хозяину, который раскошелился на «старт-стоп».

По окончании тест-драйва выяснилось, что в ходе него экологическая система машины сумела уберечь от сжигания в цилиндрах что-то около 0,5 литра бензина. Примерно за 1700 км. пробега при среднем расходе топлива на уровне 12—13 литров на 100 км. Сохранение каких-то жалких пол-литра при сожженных за 210 литрах это даже не смешно, это всего лишь 0,25% — на уровне погрешности измерений. И ради такого результата стоит терпеть «затыки» на каждом светофоре — прежде чем машина тронется с места? Стоит заметить, что если подобное дополнительное промедление, допустит хотя бы половина транспортных средство на каком-нибудь московском перекрестке в час пик, через 30 минут все закончится добротным затором.