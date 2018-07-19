На сколько надежен и безопасен новый Ford Focus

Степень защиты водителя и взрослых пассажиров составила 85%: при лобовом столкновении модель достаточно безопасна, но при ударе сзади может пострадать шейный отдел позвоночника людей, сидящих в первом ряду.

Конструкция «Фокуса» способна защитить пассажира-ребенка на 87%. Защита детей при фронтальном и боковом ударе была оценена на 24 балла из 24-х. Правда, тут надо помнить, что установить детское кресло в «Фокусе» можно только на боковые места второго ряда.

Разработчики автомобиля обезопасили и пешеходов: они защищены на 72%. А вот велосипедистам повезло гораздо меньше: система экстренного торможения для них набрала 1,9 балла из 6-и. А продуктивность различных электронных систем и помощников специалисты оценили в 75%.

Напомним, что новинка пока не доступна на российском рынке: у дилеров представлена модель предыдущего поколения. Ценник Ford Focus в базовой комплектации начинается от 695 000 рублей. Кстати, совсем недавно к стоимости автомобиля производитель добавил от 10 до 20 «штук» в зависимости о комплектации.