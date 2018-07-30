Jaguar выпустит новый спорткар

Фото: Jaguar Land Rover
Компания Jaguar Land Rover зарезервировала в Европейском ведомстве интеллектуальной собственности новое название J-Type сразу в нескольких категориях: автомобили и программное обеспечение, а так в сфере услуг, таких как ремонт и обслуживание. Но автоэксперты пришли к выводу, что это имя получит именно спорткар.
Светлана Ермолаева

Такое заключение было сделано из-за того, что приставка Type у британского бренда обычно присутствует в именах спортивных моделей, например, F-Type или E-Type. Именно поэтому новое имя вряд ли получит комплекс услуг или компьютерных программ, сообщает издание AutoGuide. Еще в 2016 году главный дизайнер Jaguar Ян Каллум признался, что компания рассматривает создание суперкара со среднемоторной компоновкой.

Больше никаких подробностей о новинке не сообщается, но, в связи с общей европейской электрификацией, нельзя исключать и создание нового «горячего» электрокара.

Надо сказать, что совсем недавно Jaguar запатентовал еще одно название: C-Pace, которое, скорее всего, получит новый кроссовер. Судя по всему, это имя было приготовлено для машины с автономным управлением. Кроме того, по слухам, разработчики премиум-бренда готовят большой внедорожник J-Pace. Но это только предположения. Остается дождаться известий от представителей марки.

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30 июля 2018
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