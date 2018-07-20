Volkswagen снимет с производства «горячий» Golf GTI‍

Автомобиль в том виде, в котором он существует сейчас не сможет пройти новые процедуру испытания. Поэтому у бренда было два выхода: либо модернизировать актуальную силовую установку модели, либо снять «хетч» с производства. Компания решила, что первый путь не целесообразен, и пошла по второму, сообщает британское издательство Autocar.

При этом на рынке останется более мощный и дорогой Golf GTI‍ модификации Perfomance с двухлитровой турбированной «четверкой» мощностью 242 л. с. А позднее в этом году на рынок выйдет вариант TCR, при создании которого разработчики вдохновлялись участием VW в чемпионате Touring Car Racing. Новинка получит мотор объемом 2,0 л с максимальной отдачей 286 сил.

Надо сказать, что силовой агрегат полноприводного Golf R потерял 10 «лошадок» при модернизации, став жертвой WLTP. Теперь мощность двигателя составляет 296 л. с.

WLTP пришел на смену New European Driving Cycle (NEDC). Новые стандарты проверки ужесточились, по ним проверяют авто в реальных условиях вождения. Поэтому многим производителям приходится добавлять в конструкцию систему новых фильтров.