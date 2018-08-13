Changan подготовила к дебюту премиальный минивэн

Напомним, что первенцем бренда стал кроссовер COS1°, премьера которого прошла этой весной. По слухам, распространяемым китайскими СМИ, Cosmos унаследует от него турбированный 1,5-литровый мотор мощностью 156 л. с., который будет работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестидиапазонной автоматической коробкой передач — на выбор покупателя.

Габаритные размеры семиместного фургона с тремя рядами сидений составили 4840 мм в длину и 1860 мм в ширину при высоте 1865 мм и колесной базе 2820 мм. На рынке он должен составить конкуренцию уже ставшему легендарным японскому Honda Odyssey. По последним данным, производитель зарегистрировал модель в Китайском патентном бюро.

О стоимости нвинки пока говорить рано, но автоэксперты из Поднебесной оценивают ее в сумму от 80 000 до 120 000 юаней — от 800 000 до 1,2 млн. рублей по актуальному курсу.

В России премиальный COS не представлен, но есть вероятность, что бренд откроет свои представительства в Европе. Сейчас Changan предлагаету нас два кроссовера — CS35 и CS75.