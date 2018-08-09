Changan показал салон нового CS35 Plus

Компания Changan подготовил к премьере новый CS35, который не только сменил поколение, но и получил приставку Plus к своему прежнему имени. В китайских СМИ появились фотографии салона Changan CS35 Plus. Как и следовало ожидать, разработчики наделили SUV и совершенно иной внешностью, и более современным исполнением интерьера.
Автомобиль может похвастать новой центральной консолью, в середине которой расположился цветной сенсорный экран мультимедийной системы. Чуть ниже разместился еще один дисплей, с помощью которого можно управлять кондиционером. Дизайн мультифункционального рулевого колеса остался прежним. А вот дверные панели и ручки, а так же обивка сидений выглядят по-другому.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», внешне Changan CS35 Plus преобразился кардинально: создается ощущение, что при разработке кузова художники не брали за основу облик предшественника, а создавали совершенно новый автомобиль. Переработанный SUV может похвастать модернизированной оптикой, фальшрадиаторной решеткой с переосмысленным оформлением и свежим обвесом. «Паркетник» еще и подрос: в длину — до 4335 мм, в ширину — до 1825 мм, в высоту — до 1660 мм.
Однако несмотря на все изменения, в моторную гамму будет входить по-прежнему только один двигатель, правда, на 15 л. с. мощнее того, что предложен сейчас: это 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 128 лошадиных сил. Возможно, позднее в линейку добавится еще и турбированный мотор, агрегатированный с шестидиапазонным «автоматом», сообщает китайское издание Autohome.
Для китайцев кроссовер станет доступным уже в этом году. Что касается российского рынка, то здесь ясности гораздо меньше: если Changan CS35 Plus и доберется до нас, то не раньше следующего года. Сейчас в РФ продается авто в дорестайлинговой версии первой генерации, стоимость которого стартует от 799 900 рублей.