Changan показал салон нового CS35 Plus

Автомобиль может похвастать новой центральной консолью, в середине которой расположился цветной сенсорный экран мультимедийной системы. Чуть ниже разместился еще один дисплей, с помощью которого можно управлять кондиционером. Дизайн мультифункционального рулевого колеса остался прежним. А вот дверные панели и ручки, а так же обивка сидений выглядят по-другому.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», внешне Changan CS35 Plus преобразился кардинально: создается ощущение, что при разработке кузова художники не брали за основу облик предшественника, а создавали совершенно новый автомобиль. Переработанный SUV может похвастать модернизированной оптикой, фальшрадиаторной решеткой с переосмысленным оформлением и свежим обвесом. «Паркетник» еще и подрос: в длину — до 4335 мм, в ширину — до 1825 мм, в высоту — до 1660 мм.