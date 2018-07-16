Dongfeng готовит к премьере новый пикап

Компания Dongfeng приступила к завершающему этапу дорожных испытаний нового пикапа, построенного на базе грузовичка Nissan Navara. Как ожидается, продажи новинки стартуют осенью. Правда, пока речь идет исключительно о китайском авторынке.
Китайская компания Dongfeng намерена расширить свой модельный ряд за счет совершенно нового пикапа, название которого пока не раскрывается. Не вдаются представители марки и в технические подробности о грузовичке. Доподлинно известно лишь, что в основу новинки лег Nissan Navara.
Причем тут «Ниссан»? Еще в 2003 году Dongfeng объединился с японским автостроителем: они образовали самое крупное совместное предприятие автомобильной промышленности в Поднебесной. Производители не только осуществляют сборку машин, ориентированных на местный авторынок, но и делятся друг с другом наработками и технологиями.
Судя по опубликованным китайскими СМИ фотографиям, пикап от Dongfeng во многом схож с Nissan Navara — особенно, если смотреть на автомобили в профиль или сзади. Переднюю же часть китайцы подретушировали. Мы видим видоизмененную радиаторную решетку, иные фары со стильной светодиодной полосой ходовых огней и перелицованный передний бампер.
Отличаются и интерьеры машин. Салон китайского пикапа переработан полностью: грузовичок обзавелся другой приборной панелью, рулевым колесом, центральной консолью и селектором коробки передач. Нельзя не обратить внимание на крупный экран мультимедиа-комплекса и круглые дефлекторы климатической системы, расположившиеся над дисплеем.
По предварительным данным, пикап Dongfeng получит 2,5-литровый атмосферный двигатель, генерирующий 166 л. с. — тот же мотор, что приводит в движение родственную «Навару» для КНР. Покупателям предложат на выбор пятиступенчатую механическую коробку передач или шестидиапазонный «автомат». Привод — задний или полный.
На китайской авторынок грузовичок от Dongfeng выйдет уже осенью. Прайсов пока нет, но можно предположить, что китайская копия «Навары» обойдется потребителям дешевле, чем японский оригинал. Появление модели в нашей стране крайне маловероятно, хотя и полностью не исключено.