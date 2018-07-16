Dongfeng готовит к премьере новый пикап

Китайская компания Dongfeng намерена расширить свой модельный ряд за счет совершенно нового пикапа, название которого пока не раскрывается. Не вдаются представители марки и в технические подробности о грузовичке. Доподлинно известно лишь, что в основу новинки лег Nissan Navara.

Причем тут «Ниссан»? Еще в 2003 году Dongfeng объединился с японским автостроителем: они образовали самое крупное совместное предприятие автомобильной промышленности в Поднебесной. Производители не только осуществляют сборку машин, ориентированных на местный авторынок, но и делятся друг с другом наработками и технологиями.

Судя по опубликованным китайскими СМИ фотографиям, пикап от Dongfeng во многом схож с Nissan Navara — особенно, если смотреть на автомобили в профиль или сзади. Переднюю же часть китайцы подретушировали. Мы видим видоизмененную радиаторную решетку, иные фары со стильной светодиодной полосой ходовых огней и перелицованный передний бампер.