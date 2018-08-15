На что АВТОВАЗ дает в долг Renault 10 млрд.

Стало известно о подписании договора о займе между Renault Finance S. A. и ПАО «АВТОВАЗ». Соглашение подразумевает, что французская компания займет у российского автопроизводителя в общей сложности до 10 млрд. рублей в период до 2023 года. Подробности об условиях сделки и процентных ставках ссуды не разглашаются.

Пикантность ситуации заключается в том, что Renault SAS одновременно владеет и Renault Finance, и контролирующим пакетом акций ПАО «АВТОВАЗ». Напомним, что в текущем году АВТОВАЗ впервые с 2012 года отчитался о реальных финансовых успехах. За первое полугодие 2018-го им было получено около 3,1 млрд. рублей чистой прибыли против чистого убытка на уровне 4,4 млрд. рублей в 2017-ом. Это стало возможно благодаря запуску и успешному продвижению на российский рынок новых моделей бренда LADA, а также смене высшего менеждмента, относительно недавно состоявшейся в компании.

Заемные операции со стороны ПАО «АВТОВАЗ» в адрес собственной головной структуры выглядят тем более озадачивающе, поскольку чистый долг российского автопроизводителя составляет около 66,86 млрд. рублей. Причем на конец года запланирована рекапитализация компании, в ходе которой будут списаны очередные несколько десятков миллиардов рублей долга перед вторым после Renault фактическим владельцем АВТОВАЗа — российской гоcкорпорацией «Ростех».