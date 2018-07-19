Новый хетчбэк LADA Granta замечен без камуфляжа

На фото видно, что кузов пятидверной «Гранты» окрашен в синий оттенок, который входит в заводскую цветовую гамму. С дизайном передней части все понятно: ее мы уже видели на фотографиях нового седана Granta, которые совсем недавно опубликовали сами тольяттинцы.

А вот оформление кормы вызывает определенный интерес: она практически один в один повторяет заднюю часть «хетча» Kalina. И дизайн легкосплавных колесных дисков очень похож на то, что разработали художники для той же «Калины».

Видимо, производитель готовит автомобиль нового семейство Granta, в которое в скором времени войдет и нынешняя «ягодка». Шпионские снимки были опубликованы в группе «LADA Granta FL клуб» в одной из социальных сетей. Официальных данных о новинке с этим типом кузова пока что нет.

Надо сказать, что «Гранта», которая в настоящий момент доступна покупателям, предложена в качестве седана, лифтбека, а также в версии Sport. Стоимость базовой комплектации с 87-сильным мотором объемом 1,6 литра стартует от 409 900 рублей, а ценник на топовый вариант с 1,6-литровым двигателем с отдачей в 106 «лошадей» начинается от 578 900 «деревянных».