Тест-драйв BMW 220d xDrive: прекрасное далеко

Она — купе, она — крошечная, и она стоит 2 900 000 рублей. Что, финансово грамотные и экономически мудрые? Тогда вам в другой вагон, где Hyundai и KIA с сезонным дисконтом. А тем, кому драйв по плечу и по карману, посвящаем «двойку» BMW с полным приводом и дизельным мотором.
Ох, как мы отвыкли от настоящих машин за время финансовой бури. Погрустневший вдвое рубль еще больше повернул рынок в сторону бюджетного сегмента, который вольготно развалился на троне законодателя моды. Капельку яда добавила ЭРА-ГЛОНАСС, которая обходится каждому производителю в невозвратную для малотиражных автомобилей «копейку» с семью нулями. Так что яркие, интересные, драйвовые и оттого дорогие машины зачастую попросту боятся Россию. Правда, не все.
Баварцы у нас — желанные гости. «Тройка», «пятерка», «семерка», простите, The 7, и «наше всё» в лице кроссоверов Х5 и Х6 разных поколений встречаются на столичных улицах гораздо чаще «Жигулей». «Единичка» — самый бюджетный вариант «с нуля» прикоснуться к прекрасному — чуть реже. Не наш формат. А что же «двойка»?
Купе на базе «копейки» BMW воистину редкий зверь и шоумейкер. Простой люд оборачивается и фотографирует, тычет пальцем и крутит тем же пальцем у виска: ведь за эти деньги можно было купить проверенную «фирму» — «трешку»! Тут и статус, и рейтинг, и уважение в обществе! Эх, ребята, вы бы на ней прокатились — заговорили бы иначе.
«Двушка» — это «БМВ головного мозга». Для тех, кто знает толк в настоящих BMW. Помните красотку Е36? «Двоечка» создана точно в ее габаритах и выглядит совершенно сногсшибательно: формы и грани, сотни мелких элементов, выдающих большого художника, и опциональный обвес M-Performance — жара! Критика и скепсис тухнут в тот момент, когда загораются фирменные ободки в фарах. А движок оживает с таким чистым звуком, что снобам лучше просто заткнуться.
«Свободные руки» — только дополнительная опция. Кнопкой завести — пожалуйста, а вот двери, будьте любезны, открывать с помощью брелока! Кажется, распахнешь эту огромную створку и провалишься в мир роскоши. Но нет, извольте чтить традиции: сдержанный дизайн, тандем фирменных тканей и алькантары на сидениях, маленький дисплей и достаточно простецкий пластик. После корейского богатства — несколько обескураживает.
Из обязательного — пухлый ухватистый руль, который хочется всегда держать двумя руками, и оригинальный джойстик автоматической трансмиссии. Азартное похрипывание выхлопа и символ полного привода на двери багажника намекают на скорый приток адреналина. Повторного приглашения не требуется!
Судя по бумагам, ждать от нее спортивного и удалого поведения не стоит: двухлитровый дизельный двигатель мощностью 184 л. с. и крутящим моментом 380 Нм, вроде бы ничем вам не обязан. Но только не в случае с BMW!
Чтобы разогнаться до первой сотни, «двойке» потребовалось всего 7 секунд, а я, кажется, «собрал все камеры» по дороге домой — теперь фотографий с улыбкой на лице в семейном альбоме прибавится!
Управляется, как карт — и едет в «жадном» режиме всего-то за 6 литров солярки на сотню! Переход с «Эко» на «Спорт+» обойдется в два литра дизельного топлива на 100 км, но оно того стоит. Машина становится собраннее, агрессивнее и внимательнее к пожеланиям водителя. Сверхкороткий руль, мгновенная реакция на педаль газа и сумасшедший подхват с самых низов — поздравляю, вы только что существенно пополнили бюджет страны!
Единственное напоминание о дизеле — секундная заминка на старте. Впрочем, и это не проблема — у «двойки» есть Launch Control, который доступен теперь для всех BMW, при условии заказа 8-ступенчатого «автомата» от ZF со специальным, оспортивленным характером. Вы не поверите, но эта «тачка» обладает довольно скверным нравом.
Стоит активировать режим «Спорт+» и отключить ESP, как машина просыпается по-настоящему: смело идет в занос, визжит покрышками и взмывает в воздух от малозаметной колеи. Семерым держать не нужно, а вот одному стоит покрепче сжать баранку в кулачках. Короткая база, основная мощность на заднюю ось и взрывной темперамент. Кто тут говорил, что два литра — это мало?
Шасси по традиции отлично настроено, BMW 2-серии каким-то неведомым образом берет отчаянные повороты и влитую стоит на дуге, доставляю своему водителю настоящий, чистый, неразбавленный экстаз. Ввинтить, заложить, исполнить — это все про нее.
Вглядитесь в грустные глаза владельцев корейских автомобилей — они заплатили за экраны и кнопки, забыв уточнить про автомобиль. Тут экранчик, конечно, поменьше, но смотреть на него просто некогда — машина приковывает все внимание водителя к рулю и дороге!
Еще несколько лет назад BMW можно было купить за цену сегодняшнего Hyundai Solaris. Сегодня же в автосалоне за аналогичную «двойку» попросят около трех миллионов рублей. Вот он, пожалуй, единственный минус потрясающей германской машины. Хотя, быть может, это не недостаток, а просто нет достатка у нас?