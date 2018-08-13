Тест-драйв BMW 220d xDrive: прекрасное далеко

Ох, как мы отвыкли от настоящих машин за время финансовой бури. Погрустневший вдвое рубль еще больше повернул рынок в сторону бюджетного сегмента, который вольготно развалился на троне законодателя моды. Капельку яда добавила ЭРА-ГЛОНАСС, которая обходится каждому производителю в невозвратную для малотиражных автомобилей «копейку» с семью нулями. Так что яркие, интересные, драйвовые и оттого дорогие машины зачастую попросту боятся Россию. Правда, не все.

Баварцы у нас — желанные гости. «Тройка», «пятерка», «семерка», простите, The 7, и «наше всё» в лице кроссоверов Х5 и Х6 разных поколений встречаются на столичных улицах гораздо чаще «Жигулей». «Единичка» — самый бюджетный вариант «с нуля» прикоснуться к прекрасному — чуть реже. Не наш формат. А что же «двойка»?

Купе на базе «копейки» BMW воистину редкий зверь и шоумейкер. Простой люд оборачивается и фотографирует, тычет пальцем и крутит тем же пальцем у виска: ведь за эти деньги можно было купить проверенную «фирму» — «трешку»! Тут и статус, и рейтинг, и уважение в обществе! Эх, ребята, вы бы на ней прокатились — заговорили бы иначе.