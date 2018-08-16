Самые дешевые трехлетние немецкие кроссоверы

Модели из Германии пользуются большой популярностью на вторичном рынке, и выбор подержанного паркетника проверенного немецкого бренда не старше 2015 года выпуска дает шанс приобрести качественный продукт за приемлемые деньги. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» отметил самые дешевые варианты с ценником до миллиона рублей.
Три года для машины — детский возраст, так почему бы не подружиться с младенцем, который прослужит верой и правдой в течение долгого времени? Но если кроссоверов японского производства 2015 года выпуска с ценником до миллиона рублей набралось целых пять штук, то немецких ровесников из семейства SUV по такой цене нашлось всего три. Конечно, в эту категорию не попали модели премиальных марок, и почти закономерно, что в нашем списке оказалось два «Опеля» и один «Фольксваген».
Напомним, что цены, указанные в объявлениях о продаже машин на вторичном рынке, носят условный характер, так как почти всегда имеется возможность торга.
Opel Mokka (от ₽750 000)
Самым доступным вариантом в указанной категории стал компактный кроссовер Opel Mokka, который официально у нас не продается, зато на вторичном рынке эту модель предлагают довольно часто. Самая низкая цена за «Мокку» равна 750 000 рублей за экземпляр 2015 года выпуска с пробегом всего 60 000 километров. Переднеприводный автомобиль оснащен бензиновым 1,4-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 140 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
За 950 000 «деревянных» предлагается трехлетняя полноприводная версия с 1,8-литровым двигателем мощностью 140 л. с. и аналогичным «автоматом». Пробег автомобиля составляет всего 21 000 верст. В указанном ценовом диапазоне (от 750 000 до 950 000 рублей) предлагается весьма широкий выбор Mokka различных комплектаций со средним пробегом 30 000 — 40 000 километров.
Лидером по количеству предложений в указанной категории оказался немецкий кроссовер с почти безупречной репутацией — Volkswagen Tiguan. Самый доступный вариант 2015 года выпуска предлагается за 800 000 рублей. Речь идет о машине с пробегом 90 000 километров, оснащенной 1,4-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 150 л. с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.
За 999 904 «деревянных» продается «Тигуан» в более скромной комплектации с 1,4-литровым 122-сильным двигателем и шестиступенчатой «механикой». В объявлении указан совсем небольшой пробег — 25 000 километров, а еще одним преимуществом этого варианта можно считать одного владельца, указанного в оригинале ПТС. Реже остальных предлагаются комплектации с топовым 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 170 л. с. Один из таких «Тигуанов» с внушительным пробегом 148 200 километров продается за 899 000 рублей.
Opel Antara (от ₽959 000)
Формально Opel Antara считается немецким автомобилем, хотя это детище южнокорейского подразделения General Motors. В нашем списке он оказался самым дорогим — за него просят минимум 959 000 рублей. Причем предлагают эту модель совсем мало — всего несколько объявлений.
За такие деньги доступен полноприводный кроссовер 2015 года выпуска в богатой комплектации, которая включает 2,4-литровый мотор мощностью 167 л. с. и шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Пробег составляет 84 000 километров, а в оригинале ПТС обозначен один владелец. Приблизительно по цене чуть выше (до 1 000 000 ₽) предлагается пару вариантов в аналогичных модификациях, но с меньшим рабочим стажом — 50 000 — 60 000 верст.