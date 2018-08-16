Самые дешевые трехлетние немецкие кроссоверы

Три года для машины — детский возраст, так почему бы не подружиться с младенцем, который прослужит верой и правдой в течение долгого времени? Но если кроссоверов японского производства 2015 года выпуска с ценником до миллиона рублей набралось целых пять штук, то немецких ровесников из семейства SUV по такой цене нашлось всего три. Конечно, в эту категорию не попали модели премиальных марок, и почти закономерно, что в нашем списке оказалось два «Опеля» и один «Фольксваген».

Напомним, что цены, указанные в объявлениях о продаже машин на вторичном рынке, носят условный характер, так как почти всегда имеется возможность торга.