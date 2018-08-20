УАЗ рассказл об очередной модернизации «Патриот»

Двигатель, который достался «Патриоту», — это ZMZ Pro. Новый силовой агрегат на самом деле представляет собой усовершенствованный ЗМЗ-409. После доработки мотор получил дополнительные 15 «лоашадок», и может развивать до 150 л. с., а максимальный крутящий момент сместился ближе к низким оборотам. Кроме этого, теперь бензиновый «атмосферник» сможет агрегатироваться с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Доработанный «конструктор» обзавелся новым передним мостом с поворотными кулаками открытого типа и более жесткой рулевой трапецией, которую внедорожник тоже унаследовал от УАЗ «Профи». Разработчики пересмотрели кастор наклона шкворней и установили рулевой демпфер. Именно эти изменения помогли уменьшить радиус разворота на 80 см.

Возможно, последние обновления помогут УАЗ Patriot 2019 стать привлекательнее для покупателей. Ведь очевидно, что автомобиль точно стал комфортабельнее. Напомним, что с января по июль производителю удалось реализовать только 20 261 автомобилей. И назвать удачным этот период нельзя: компания потеряла 4% продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года.