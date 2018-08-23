В российском офисе Mitsubishi сменился начальник

Новым руководителем официального представителя японского бренда назначен Осаму Иваба. Он уже имел опыт работы в России: с 2009 по 2014 года г-н Иваба работал директором департамента планирования продаж и развития бизнеса.

За те годы, пока Наоя Накамура стоял «у руля» компании в РФ, он внес довольно большой вклад в развитие и благополучие компании: за это время доля японского бренда на нашем рынке выросла с 1,1% до 2,4%. Кроме того, год назад в России была запущена локальная сборка обновленного Pajero Sport с пятилетней гарантией и скидками на техобслуживание.

Будем надеяться, что и новый президент не позволитфирме сбавить набранные обороты, радуя российских поклонников марки.