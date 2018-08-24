Почему водители устраивают мордобой на дорогах

Не пропустил
Частенько водители с особенно горячим темпераментом приходят в крайнее бешенство, когда им не уступают дорогу другие машины. Причем варианты развития таких ситуаций бывают самые разные. Например, когда при намерении перестроиться вас не пропускают в соседний ряд. Или при выезде с прилегающей территории на главную дорогу никто в плотном потоке в упор не видит вашу машину. Многие знакомы с ситуацией, когда водители не могут поделить узкую проезжую часть при встречном разъезде.
Нередко разборки провоцируют правдолюбы, намеренно закрывающие «обочечникам» дорогу во время вялотекущей пробки, либо специально блокирующие проезд нарушителей, выехавших на встречную полосу. Как правило, большинство из таких борцов за справедливость не из робкого десятка и всегда готовы принять вызов на дуэль. Другое дело, когда чье-то нежелание избежать конфликта оборачивается ожесточенной погоней, которая в свою очередь создает аварийную ситуацию и чревата фатальными последствиями для окружающих.