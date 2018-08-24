Почему водители устраивают мордобой на дорогах

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Сеть пестрит видеороликами о кровавых разборках на проезжей части, снятых в самых разных уголках страны. И далеко не всегда дело заканчивается разбитым носом. В ход идут газовые баллончики, биты, ножи, травматическое и огнестрельное оружие. Результатом дорожных конфликтов становятся тяжелые увечья и даже гибель людей. А ведь причиной таких непоправимых трагедий, как правило, являются сущие пустяки.
Иван Флягин

Не пропустил

Частенько водители с особенно горячим темпераментом приходят в крайнее бешенство, когда им не уступают дорогу другие машины. Причем варианты развития таких ситуаций бывают самые разные. Например, когда при намерении перестроиться вас не пропускают в соседний ряд. Или при выезде с прилегающей территории на главную дорогу никто в плотном потоке в упор не видит вашу машину. Многие знакомы с ситуацией, когда водители не могут поделить узкую проезжую часть при встречном разъезде.

Нередко разборки провоцируют правдолюбы, намеренно закрывающие «обочечникам» дорогу во время вялотекущей пробки, либо специально блокирующие проезд нарушителей, выехавших на встречную полосу. Как правило, большинство из таких борцов за справедливость не из робкого десятка и всегда готовы принять вызов на дуэль. Другое дело, когда чье-то нежелание избежать конфликта оборачивается ожесточенной погоней, которая в свою очередь создает аварийную ситуацию и чревата фатальными последствиями для окружающих.

Подрезал

Зеркальной ситуацией описанных случаев можно считать действия водителей, подрезающих соседей, экстремально перестраиваясь из полосы в полосу. Для человека с уязвленным самолюбием, как правило, неважно — намеренно ему нахамили или по неопытности. Пропустив вперед себя наглеца, он чувствует себя униженным и начинает мстить, обгоняя обидчика и пытаясь его подрезать в ответ.

Как известно, экстремальное перестроение и последующее торможение перед самым бампером сзади идущей машины служит у водителей самым распространенным средством проучить обидчика. Поэтому почти все погони конфликтующих сторон сопровождаются столь опасным маневром.

ДТП

Зачастую кровавые разборки начинаются уже по факту ДТП, в первые мгновения после случившегося. Это происходит даже тогда, когда конфликт о возмещении ущерба исчерпывается с помощью страховщиков. Разгоряченные люди все равно скатываются до хамства, и провоцируют мордобой вместо того, чтобы набраться терпения, принять ситуацию и смириться с ней. Тем более, обычно речь идет о безобидных инцидентах с минимальными повреждениями автомобиля.

Не поделили парковку

В условиях тотального дефицита свободного мест в крупных мегаполисах, жестокие схватки разражаются на стоянках перед супермаркетами, офисными зданиями, во дворах и даже в зоне муниципальной платной парковки. Люди готовы на смерть сражаться за кусок асфальта. Чаще всего это происходит, когда кто-то заранее ждет освободившееся место, но его внезапно занимает более расторопный водитель. Нередко бои без правил на парковках перед супермаркетами устраивают добропорядочные на вид домохозяйки, о чем свидетельствует масса видеороликов в Сети.

Конфликт с пешеходами

Все чаще водителям приходится сражаться с пешеходами. Как правило, это происходит во дворах, на «зебре», при пересечении тротуаров и на тех же парковках. Обычно безлошадные граждане возмущаются действиями автолюбителей, по каким-то причинам перекрывающих им движение. В таких случаях недовольный пешеход может позволить себе ударить рукой или сумкой по кузову автомобиля, что обычно приводит водителей в ярость. Однако нередко и сами прохожие, обычно подвыпившие, ведут себя вызывающе и намеренно провоцируют взрывоопасную ситуацию.

Как избежать конфликта

Важно отметить, что обычно во всех указанных конфликтах ПДД отнюдь не считается приоритетом как минимум для одной из сторон. Мало того, в определенных случаях любая словесная ссылка на закон наоборот становится для наших соотечественников дополнительным раздражителем и яблоком раздора. Но чтобы не произошло на дороге, прежде чем здравый смысл скроется под гневом и ненавистью, у каждого есть шанс найти в себе силы уступить, подождать, извиниться и тем самым мирно разрулить ситуацию. Подробно об этом мы уже писали.

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24 августа 2018
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