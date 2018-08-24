Почему водители устраивают мордобой на дорогах

Не поделили парковку

В условиях тотального дефицита свободного мест в крупных мегаполисах, жестокие схватки разражаются на стоянках перед супермаркетами, офисными зданиями, во дворах и даже в зоне муниципальной платной парковки. Люди готовы на смерть сражаться за кусок асфальта. Чаще всего это происходит, когда кто-то заранее ждет освободившееся место, но его внезапно занимает более расторопный водитель. Нередко бои без правил на парковках перед супермаркетами устраивают добропорядочные на вид домохозяйки, о чем свидетельствует масса видеороликов в Сети.

Конфликт с пешеходами

Все чаще водителям приходится сражаться с пешеходами. Как правило, это происходит во дворах, на «зебре», при пересечении тротуаров и на тех же парковках. Обычно безлошадные граждане возмущаются действиями автолюбителей, по каким-то причинам перекрывающих им движение. В таких случаях недовольный пешеход может позволить себе ударить рукой или сумкой по кузову автомобиля, что обычно приводит водителей в ярость. Однако нередко и сами прохожие, обычно подвыпившие, ведут себя вызывающе и намеренно провоцируют взрывоопасную ситуацию.

Как избежать конфликта

Важно отметить, что обычно во всех указанных конфликтах ПДД отнюдь не считается приоритетом как минимум для одной из сторон. Мало того, в определенных случаях любая словесная ссылка на закон наоборот становится для наших соотечественников дополнительным раздражителем и яблоком раздора. Но чтобы не произошло на дороге, прежде чем здравый смысл скроется под гневом и ненавистью, у каждого есть шанс найти в себе силы уступить, подождать, извиниться и тем самым мирно разрулить ситуацию. Подробно об этом мы уже писали.