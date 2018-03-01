Почему боковые зеркала с электроприводом лучше не складывать вручную

Наверняка вне зависимости от рекомендаций, каждый владелец автомобиля, оснащенного подобной опцией, как минимум хотя бы раз выправлял зеркала руками. Как было сказано выше, зачастую механизм замерзает после долгой морозной ночи, и большинство из нас предпочитает не ждать, пока он оттает.

А напрасно. Как известно, при низких температурах пластиковые материалы становятся ломкими и хрупкими, поэтому, двигая замерзшие корпуса боковых зеркал, вы рискуете повредить не только электропривод, но и внутренние узлы и шарниры. Ведь те же шестеренки, которые стираются и выходят из строя первыми, чаще всего изготовлены именно из пластика.

В то же время опыт многих автолюбителей говорит о том, что выправлять зеркала вручную безопасно в любую погоду — несмотря на предостережения, ничего не происходит, и электропривод продолжает спокойно работать. Но при том, что единичные случаи могут быть действительно безобидны, с каждым следующим разом шансы получить проблемы возрастают в разы. Бесспорно одно — чем меньше будете так делать, тем дольше прослужит привод.

Кстати, встречаются автолюбители, которые вообще никогда не складывают боковые зеркала. По их мнению, лучше, если для малоопытных водителей границы препятствия будут обозначать «лопухи» чужой машины, а не ее дверь или крыло. В случае повреждения, проще заменить зеркала, чем другую часть кузова.