Почему боковые зеркала с электроприводом лучше не складывать вручную

Вопреки расхожему мнению, регулировка боковых зеркал заднего вида и электропривод их складывания — это два абсолютно разных механизма, и тот факт, что соответствующие кнопки всегда расположены совсем рядом, ни о чем не говорит. Это сделано для элементарного удобства и не более того. Ведь оптимальные условия обзора по обоим бортам мы настраиваем за счет изменения положения зеркала внутри пластикового корпуса. А механизм складывания приводит в движение сами корпуса, так что технически эти функции никак не взаимосвязаны.
Узнать допустимо ли вручную убирать боковые зеркала или нет, можно в инструкции по эксплуатации конкретной модели. Обычно там указано, что при наличии опции автоматического складывания, двигать корпуса зеркал руками не рекомендуется, так как это может вызвать отказ электропривода. Хотя в «мануалах» к некоторым моделям подобное предостережение может отсутствовать, если производитель предусмотрел, чтобы при ручном складывании электропривод не был задействован. Так что внимательно изучайте руководство пользователя.