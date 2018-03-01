Почему боковые зеркала с электроприводом лучше не складывать вручную

Фото www.bcautos.com.au
На городских парковках и во дворах нынче так тесно, что, оставляя там машину, приходится складывать боковые зеркала, чтобы они никому не мешали. Случается, что в лютый мороз механизм электропривода складывания зеркал не срабатывает, и владельцам приходится выправлять их вручную. Чем это грозит?
Иван Флягин

Вопреки расхожему мнению, регулировка боковых зеркал заднего вида и электропривод их складывания — это два абсолютно разных механизма, и тот факт, что соответствующие кнопки всегда расположены совсем рядом, ни о чем не говорит. Это сделано для элементарного удобства и не более того. Ведь оптимальные условия обзора по обоим бортам мы настраиваем за счет изменения положения зеркала внутри пластикового корпуса. А механизм складывания приводит в движение сами корпуса, так что технически эти функции никак не взаимосвязаны.

Узнать допустимо ли вручную убирать боковые зеркала или нет, можно в инструкции по эксплуатации конкретной модели. Обычно там указано, что при наличии опции автоматического складывания, двигать корпуса зеркал руками не рекомендуется, так как это может вызвать отказ электропривода. Хотя в «мануалах» к некоторым моделям подобное предостережение может отсутствовать, если производитель предусмотрел, чтобы при ручном складывании электропривод не был задействован. Так что внимательно изучайте руководство пользователя.

Наверняка вне зависимости от рекомендаций, каждый владелец автомобиля, оснащенного подобной опцией, как минимум хотя бы раз выправлял зеркала руками. Как было сказано выше, зачастую механизм замерзает после долгой морозной ночи, и большинство из нас предпочитает не ждать, пока он оттает.

А напрасно. Как известно, при низких температурах пластиковые материалы становятся ломкими и хрупкими, поэтому, двигая замерзшие корпуса боковых зеркал, вы рискуете повредить не только электропривод, но и внутренние узлы и шарниры. Ведь те же шестеренки, которые стираются и выходят из строя первыми, чаще всего изготовлены именно из пластика.

В то же время опыт многих автолюбителей говорит о том, что выправлять зеркала вручную безопасно в любую погоду — несмотря на предостережения, ничего не происходит, и электропривод продолжает спокойно работать. Но при том, что единичные случаи могут быть действительно безобидны, с каждым следующим разом шансы получить проблемы возрастают в разы. Бесспорно одно — чем меньше будете так делать, тем дольше прослужит привод.

Кстати, встречаются автолюбители, которые вообще никогда не складывают боковые зеркала. По их мнению, лучше, если для малоопытных водителей границы препятствия будут обозначать «лопухи» чужой машины, а не ее дверь или крыло. В случае повреждения, проще заменить зеркала, чем другую часть кузова.

ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
1 марта 2018
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