Новая LADA XRAY Cross получит несколько режимов вождения

Фото: LADA
АВТОВАЗ продолжает держать интригу относительно новой кросс-модификации псевдокроссовера XRAY, чья премьера состоится на ММАС-2018. Производитель на своей странички в соцсетях повесил тизерное изображение новинки, которое однозначно намекает на то, что автомобиль получит несколько режимов движения.
Светлана Ермолаева

Производитель, пусть и совсем немного, но все же приоткрыл завесу над тайной своего очередного детища: на фотографии изображен переключатель режимов движения, среди которых отчетливо видны такие, как «Спорт», «Зимний» и «Песок». И пусть LADA XRAY Cross настоящим внедорожником точно не стать, но проехать по сугробам во дворе и по проселочной дороге он, скорее всего сможет.

Полного привода у новинки ждать не стоит, чего-то нового в моторной линейке тоже, как уже писал портал «АвтоВзгляд». Это стало ясно после получения тольяттинцами «Одобрения типа транспортного средства» от Росстандарта. Зато хетчбэк немного подрос: прибавил 6 мм в длину, достигнув 4171 мм, и 46 мм в ширину, «растолстев» до 1810 мм. За это нужно благодарить новый пластиковый обвес. Выше автомобиль стал по более серьезной причине: на 5 см увеличился дорожный просвет.

Стоит напомнить, что сейчас производитель предлагает покупателям стандартный вариант «Иксрея» в четырех комплектациях, стоимость базового варианта стартует от 629 900 рублей без учета акций и скидок.

новинки рынка
24 августа 2018
270