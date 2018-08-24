На Московский автосалон приедут беспилотные «Газели»

Фото: Группа ГАЗ
«Группа ГАЗ» привезет на Московский международный автосалон-2018 пару беспилотных автомобилей, созданных на основе фургона «Газель NEXT». Никаких подробностей о новинках нет. Однако известно, что обе новинки будут не просто беспилотными, но и электрическими. При этом они получили совершенно разные системы автопилотирования.
Светлана Ермолаева

Осенью прошлого года Горьковский автозавод уже показывал широкой публике электромобиль «Газель NEXT». «Зеленый» автобус получил электрический двигатель мощностью 98 кВт (133 л. с.). Такой транспорт может максимально разгоняться до 90 км/ч. При этом машина проезжает до 120 км пути на одной подзарядке. «Газель» имеет возможность «заправляться» от обычной розетки, а также от точки 380В. Время полной зарядки — меньше трех часов.

Напомним, что еще один беспилотник привезет на ММАС-2018 компания «Яндекс.Такси», которая собирается покатать на нем всех желающих, но только по предварительной записи. Совсем недавно этот «робомобиль» преодолел 780 км, проехав в автономном режиме от Москвы до Казани.

автопилот, беспилотный автомобиль, электромобили, коммерческий транспорт
26 августа 2018
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