На Московский автосалон приедут беспилотные «Газели»

Осенью прошлого года Горьковский автозавод уже показывал широкой публике электромобиль «Газель NEXT». «Зеленый» автобус получил электрический двигатель мощностью 98 кВт (133 л. с.). Такой транспорт может максимально разгоняться до 90 км/ч. При этом машина проезжает до 120 км пути на одной подзарядке. «Газель» имеет возможность «заправляться» от обычной розетки, а также от точки 380В. Время полной зарядки — меньше трех часов.

Напомним, что еще один беспилотник привезет на ММАС-2018 компания «Яндекс.Такси», которая собирается покатать на нем всех желающих, но только по предварительной записи. Совсем недавно этот «робомобиль» преодолел 780 км, проехав в автономном режиме от Москвы до Казани.