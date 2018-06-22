Какой бензин лучше для машины летом — АИ-95 или АИ-92

Подорожание топлива — не единственный фактор, подталкивающий водителя к выбору той или иной марки бензина. Летние автопутешествия и связанная с ними необходимость заправляться на незнакомых АЗС добавляют автовладельцу пищи для размышлений о преимуществах и недостатках «95-го» и «92-го».
Максим Строкер

Для начала определимся: чем выше октановое число бензина, тем плавнее топливовоздушная смесь сгорает в моторе. Соответственно, чем меньше октановое число, тем более бензин склонен к взрывному воспламенению, то есть детонации. От этих микровзрывов могут разрушиться элементы цилиндро-поршневой группы, клапана и т. п. Но! Отправляясь на машине в дальнюю поездку, ты вряд ли точно знаешь, на какой именно АЗС в тысяче километров от дома будешь заправляться, и какого качества на ней окажется топливо.

В незнакомом регионе легко нарваться на «левак», после которого двигателю машины станет сильно нехорошо. Конечно, в «дальних странах» можно попробовать заправляться исключительно АИ-95, даже если в руководстве пользователя для твоего авто допускается применение и 92-го бензина — в надежде, что более высокооктановое топливо хуже чем АИ-92 не окажется. Однако не стоит забывать, что АИ-95 — более дорогой бензин, а потому подделывать его выгоднее.

С другой стороны, полностью переходить с «95-го» на «92-й» тоже как-то страшновать — вдруг мотору, привыкшему к АИ-95, от этого станет худо? С этим вопросом стоит разобраться более подробно. Да, по идее, если автопроизводитель сказал в руководстве по эксплуатации применять «95-й» — значит только его льем в бензобак. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.

Известно, что проблемы с детонацией «92-го» бензина могут начаться в двигателе, степень сжатия которого превышает 10,5. К таким моторам относятся некоторые агрегаты BMW, имеющие степень сжатия 11, да, пожалуй, еще семейство Skyactiv у Mazda с этим же параметром, равным 13. У большинства же прочих агрегатов, даже турбированных малообъемных типа фольксвагеновских TSI или фордовскоих EcoBust, степень сжатия равна 10. То есть и они, на самом деле, без последствий для себя «переваривают» АИ-92, вместо рекомендованного АИ-95. Доказательством тому служит то, что для точно таких же моторов и Ford, и Volkswagen на рынке США рекомендуют бензин марки Regular Gasoline AKI 87, что соответствует российскому ГОСТу на… АИ-92!

На российском рынке достаточно примеров завышенных требований к октановому числу бензина со стороны автопроизводителя. Автор этих строк, помнится, как-то обратил внимание, что на лючке бензобака российского Volkswagen Polo Sedan с атмосферным 1,6-литровым мотором приклеена «памятка» с требованием заправлять авто топливом не ниже АИ-95, а лучше — АИ-98. А потом обнаружил в аналогичном месте у Skoda Оktavia с точно таким же двигателем рекомендацию заливать АИ-92…

О чем это говорит? Да все о том же: если в фирменном техническом описании мотора, стоящего под капотом вашей машины, указана степень сжатия, равная 10 — смело лейте в бензобак качественный «92-й» бензин, его найти можно практически всегда.

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22 июня 2018
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