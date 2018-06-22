Какой бензин лучше для машины летом — АИ-95 или АИ-92

Для начала определимся: чем выше октановое число бензина, тем плавнее топливовоздушная смесь сгорает в моторе. Соответственно, чем меньше октановое число, тем более бензин склонен к взрывному воспламенению, то есть детонации. От этих микровзрывов могут разрушиться элементы цилиндро-поршневой группы, клапана и т. п. Но! Отправляясь на машине в дальнюю поездку, ты вряд ли точно знаешь, на какой именно АЗС в тысяче километров от дома будешь заправляться, и какого качества на ней окажется топливо.

В незнакомом регионе легко нарваться на «левак», после которого двигателю машины станет сильно нехорошо. Конечно, в «дальних странах» можно попробовать заправляться исключительно АИ-95, даже если в руководстве пользователя для твоего авто допускается применение и 92-го бензина — в надежде, что более высокооктановое топливо хуже чем АИ-92 не окажется. Однако не стоит забывать, что АИ-95 — более дорогой бензин, а потому подделывать его выгоднее.

С другой стороны, полностью переходить с «95-го» на «92-й» тоже как-то страшновать — вдруг мотору, привыкшему к АИ-95, от этого станет худо? С этим вопросом стоит разобраться более подробно. Да, по идее, если автопроизводитель сказал в руководстве по эксплуатации применять «95-й» — значит только его льем в бензобак. Однако не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.