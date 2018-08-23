Отечественный рынок легкого коммерческого транспорта вырос на 5%

Горьковскому автозаводу с января по июль 2018-го удалось реализовать своей продукции класса LCV на 9% больше по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. Это позволило GAZ занять лидирующую позицию в данном сегменте отечественного авторынка.

С огромным отставанием от нижегородского автопроизводителя, на втором месте по количеству реализованных LCV, расположился UAZ. Его рыночная доля за январь-июль наоборот уменьшилась. Коммерческие машины ульяновского разлива приглянулась 8900 покупателям —на 29% ниже прошлогоднего показателя. Почетное третье место досталось также отечественному бренду: LADA продала 5900 «Ларгусов» и фургонов на базе других моделей, став популярнее на 7%.

Четвертое и пятое место в ТОП российского рынка LCV заняли машины марок Ford (5600 автомобилей, +51%) и Mercedes-Benz (4900 экземпляров, +14%).

Среди моделей за первые семь месяцев года лидером стал GAZ «ГАЗель NEXT»: 16 300 этих новых автомобилей уехало к владельцам, увеличив продажи на 20%. На втором месте по популярности идет GAZ 3302 (обычная «Газель» ) с показателем 6100 проданных единиц (+1%). Третье место досталось Ford Transit (5300 штук, +47%), четвертое — LADA Largus VU (4900 авто, +5%), а пятое — УАЗ «Буханке» 3909 (4500 автомобилей, −37%).