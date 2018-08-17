«Помощник Москвы» штрафует даже «скорую помощь» на вызове

Редакции портала «АвтоВзгляд» стало известно об очередном мерзковатом эпизоде, наглядно характеризующем систему «Помощник Москвы», с помощью которой, при желании, можно выписать административный штраф хоть господу богу. На этот раз жертвой бессмысленной и беспощадной раздачи протоколов стала машина «скорой помощи», а верней ее водитель, у которого в конце концов вычли сумму штрафа из и так небольшой зарплаты.

Завязка истории датируется вечером 4-ого апреля этого года, когда машина скорой медицинской помощи ГУП «Автокомбинат Мосавтосантранс» прибыла по вызову к одному из выходов со станции московского метро «Люблино». Срочная медпомощь потребовалась избитому в кровь гражданину. Водитель «скорой» припарковал свой спецтранспорт под знаком «остановка запрещена». Других мест для этого поблизости в принципе нет — везде висят «красные кресты на синем фоне». Но «скорая» — это «скорая», не по своей же прихоти заехала под запрет парковки!

А вот и нет, как выясняется! Через некоторое время в адрес ГУП пришло «письмо счастья», где черным по белому был прописан штраф в соответствии с частью 5 статьи 12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств». Санкция — 3000 рублей.

В качестве средства фиксации нарушения в постановлении был указан пресловутый «комплекс ПАК ПМ» — печально известный «Помощник Москвы». Это значит, что какой-то дико правильный гражданин не поленился, и зафиксировал нарушение правил парковки машиной экстренной службы, прибывшей на вызов!