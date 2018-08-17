«Помощник Москвы» штрафует даже «скорую помощь» на вызове

О вопиющем в своем идиотизме случае, связанном с печально известным мобильным приложением «Помощник Москвы», стало известно накануне. С его помощью теперь штрафуют даже машины скорой медицинской помощи, приехавшие по вызову к больному!
Максим Строкер

Редакции портала «АвтоВзгляд» стало известно об очередном мерзковатом эпизоде, наглядно характеризующем систему «Помощник Москвы», с помощью которой, при желании, можно выписать административный штраф хоть господу богу. На этот раз жертвой бессмысленной и беспощадной раздачи протоколов стала машина «скорой помощи», а верней ее водитель, у которого в конце концов вычли сумму штрафа из и так небольшой зарплаты.

Завязка истории датируется вечером 4-ого апреля этого года, когда машина скорой медицинской помощи ГУП «Автокомбинат Мосавтосантранс» прибыла по вызову к одному из выходов со станции московского метро «Люблино». Срочная медпомощь потребовалась избитому в кровь гражданину. Водитель «скорой» припарковал свой спецтранспорт под знаком «остановка запрещена». Других мест для этого поблизости в принципе нет — везде висят «красные кресты на синем фоне». Но «скорая» — это «скорая», не по своей же прихоти заехала под запрет парковки!

А вот и нет, как выясняется! Через некоторое время в адрес ГУП пришло «письмо счастья», где черным по белому был прописан штраф в соответствии с частью 5 статьи 12.16 КоАП — «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств». Санкция — 3000 рублей.

В качестве средства фиксации нарушения в постановлении был указан пресловутый «комплекс ПАК ПМ» — печально известный «Помощник Москвы». Это значит, что какой-то дико правильный гражданин не поленился, и зафиксировал нарушение правил парковки машиной экстренной службы, прибывшей на вызов!

Причем этот «чудак» отлично знал, что так оно и есть! Медики, приехавшие на фиксируемой в тот момент им машине, копошились вокруг окровавленного человека буквально в нескольких метрах от точки съемки и не заметить или не понять, что происходит было просто невозможно.

Тем не менее, нарушение ПДД, заключалось в том, что водитель «скорой» на время стоянки выключил проблесковые маяки на крыше авто! Все — получи, циничный попратель Правил, штраф! Автопредприятие пыталось опротестовать взыскание в суде, но тщетно — «помощник» предоставил 10-секундную видеозапись, подтверждающую факт выключения спецсигнала.

Да, буква закона оказалась соблюдена. Но по факту, человек с гаджетом ПАК ПМ в руках полностью извратил его дух. В результате водитель «скорой» собственным кошельком поплатился за то, что некто, оставшийся неизвестным, потешил своего внутреннего «управдома».

Напомним, что по существующим сейчас в системе скорой помощи правилам, когда больного требуется доставить до машины на носилках, делать это должен именно водитель в паре с фельдшером. Потому как кроме них просто некому.

И прежде чем оставить свой транспорт и отправиться за больным, он обязан выключить в машине все и вся. В том числе и «мигалки». Но если в этот момент «скорая» стоит под запрещающим знаком или на платной парковке, или на тротуаре — штраф ему обеспечен!

Все благодаря пресловутому «Помощнику Москвы», поскольку надеяться на совесть, здравый смысл и понимание сути законов от тех, кто применяет это мобильное приложение, рассчитывать, похоже, не стоит.

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17 августа 2018
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