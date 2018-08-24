3 ошибки на парковке, которые допускают почти все водители

Парковка — это целое искусство для тех, кто обладает водительским удостоверением. Процесс, требующий от исполнителя максимальной концентрации, предельной аккуратности и определенных знаний. Для начинающих автомобилистов, простившихся с инструктором совсем недавно, маневрирование на стоянке является сущим кошмаром со всеми вытекающими: дрожащими руками, потными ладонями и учащенным сердцебиением и, как следствие, помятой машиной (и хорошо, если только своей). Но это лишь первое время — ввиду неопытности.
Проехав тысячу километров, среднестатистический водитель — особо тяжелые случаи мы не рассматриваем — приобретает некую уверенность. Он чувствует себя гораздо спокойнее и свободнее как в потоке, так и на парковке. Промахов становится в разы меньше, в автосервис, дабы подлатать бампер, приходится обращаться реже. По прошествии нескольких «шоферских» лет рулевой вообще забывает о том, что когда-то бился в истерике при виде парковочных мест. Он уверен: все страхи и ошибки остались в прошлом… Какое заблуждение!
Умный в гору не пойдет
Дабы поскорее попасть домой — на любимый диван, к телевизору и бутылочке пива — многие водители бросают автомобили, где попало. Нередко машины паркуют и на крутом уклоне, что крайне небезопасно. Разве можно быть полностью уверенным в том, что механизмы ручного тормоза или коробки передач удержат транспортное средство в неподвижном состоянии, если в него влетит дурачок на бешеной скорости? А вдруг зимой, в безжалостный гололед? И ладно, железо пострадает, но ведь могут травмироваться люди.
Моя хата с краю
Предположим, уклонов во дворе дома футбольного фаната нет. Но ведь есть, наверняка, въезды-выезды или повороты — также далеко не самые удачные места для парковки. Водители, предпочитающие их, не задумываются о том, что своим транспортном они, как минимум, перекрывают обзор другим участникам движения. К тому же такие безрассудства чреваты повреждениями авто — мало ли мимо поедет здоровый мусоровоз, блондинка на только что купленном Porsche Cayenne или водитель-новичок. Бегай потом, ищи, кто тебя притер.
В тесноте, да не в обиде
Посмотрите, как припаркованы автомобили на громадных стоянках торговых центров. Подавляющее большинство граждан стремится пришвартоваться поближе к входу, даже если все вакантные места там уже заняты. Приросшие к водительским креслам драйверы «встраиваются» в самые узкие щели, перекрывая дорогу пешеходам и другим машинам, лишь бы сократить путь на своих двух. Прохожие в их адрес отпускают исключительно нецензурную брань, зато в кузовных мастерских они самые любимые клиенты. Интересно, как часто они выправляют вмятины, нанесенные соседскими дверьми?