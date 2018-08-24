3 ошибки на парковке, которые допускают почти все водители

Проехав тысячу километров, среднестатистический водитель — особо тяжелые случаи мы не рассматриваем — приобретает некую уверенность. Он чувствует себя гораздо спокойнее и свободнее как в потоке, так и на парковке. Промахов становится в разы меньше, в автосервис, дабы подлатать бампер, приходится обращаться реже. По прошествии нескольких «шоферских» лет рулевой вообще забывает о том, что когда-то бился в истерике при виде парковочных мест. Он уверен: все страхи и ошибки остались в прошлом… Какое заблуждение!

Умный в гору не пойдет

Дабы поскорее попасть домой — на любимый диван, к телевизору и бутылочке пива — многие водители бросают автомобили, где попало. Нередко машины паркуют и на крутом уклоне, что крайне небезопасно. Разве можно быть полностью уверенным в том, что механизмы ручного тормоза или коробки передач удержат транспортное средство в неподвижном состоянии, если в него влетит дурачок на бешеной скорости? А вдруг зимой, в безжалостный гололед? И ладно, железо пострадает, но ведь могут травмироваться люди.