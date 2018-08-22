Рассекречен интерьер LADA Vesta Sport

Сидения переднего ряда получили ярко-красные элементы, которыми отмечена боковая поддержка, а также вышивку с названием модели и красную прострочку. Все это сочетается с вставками из экокожи, выполненными «под карбон». Рулевое колесо новинки, а также ручка коробки передач и рукоять стояночного тормоза обтянуты кожей.

Внешний вид приборной панели призван напомнить о спортивном характере автомобиля: все шакалы подсвечены красным. «Приборка» соседствует с воздуховодами, выполненными из глянцевого черного пластика. В продолжение художественной темы, такую же блестящую черную поверхность имеют внутренние дверные ручки.

Стойки и потолок реализованны в черном цвете, что тоже должно подчеркнуть спортивную душу седана.

О том, какой мотор окажется под капотом спорт-версии автомобиля, ясности пока что нет. Возможно, модель укомплектуют 1,8-литровым двигателем мощностью 150 л. с. Эта информация, так же как и стоимость станет известна в ходе презентации.