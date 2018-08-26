Ford, Toyota, LADA: названы самые популярные подержанные авто в России

Самой популярной б/e машиной в центральном регионе, а также на севрео-западе страны, стал Ford Focus. Всего за семь месяцев 2018 года здесь продано 24 200 и 10 000 «американцев» соответственно. Надо сказать, что автомобиль начали выпускать в 1998 году, а весной этого года был представлен «Фокус» четвертого поколения. В России стоимость нового экземпляра стартует с 707 000 рублей.

В Приволжском крае и Уральском округе лучше всего на «вторичке» с января по июль продавались LADA 2114 (Samara): 25 600 экземпляров — в первом и 8700 единиц — во втором. Этот хетчбэк выпускался Волжским автомобильным заводом с 2001 по 2013 годы.

В Дальневосточном регионе и Сибирском федеральном округе водители предпочитают «бэушную» Toyota Corolla: «японка» разошлась тиражом 11 300 и 23 400 раз соответственно. Модель стартовала на рынке в далеком 1966 году и до сих пор не перестает пользоваться популярностью. В России она является самой младшей моделью в линейке бренда. Новенький седан обойдется покупателю минимум в 975 000 рублей.

В Северо-Кавказском федеральгном округе самым большим тиражом разошлись подержанная LADA Priora (23 700 штук) и LADA 2107 (12 500 автомобилей), сообщило агентство «Автостат».