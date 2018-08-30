KIA показал тизер новейшего ProCeed

На опубликованном фотоснимке видна только задняя часть автомобиля с включенными фонарями, частью которых является объединяющая их вертикальная линия. По центру крышки багажника можно различить довольно крупный шильдик и надпись ProCeed. Форма окна пятой двери намекает, что авто будет выглядеть довольно приземисто.

Впервые перед публикой новый Kia ProCeed предстанет уже совсем скоро — 13 сентября, а 2 октября автомобиль можно будет увидеть на стенде корейского бренда на Парижском международном автосалоне. Стоит сказать, что разработчики марки создали ProCeed специально для европейского рынка.