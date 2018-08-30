KIA показал тизер новейшего ProCeed

Компания KIA показала первое тизерное изображение новой модели со знакомым именем ProCeed. Автомобиль разработан в одном стиле с одноименным прототипом, который был представлен год назад. Новинка получила довольно редкий кузов — пятидверный «шутинг брейк» универсал с элементами купе.
На опубликованном фотоснимке видна только задняя часть автомобиля с включенными фонарями, частью которых является объединяющая их вертикальная линия. По центру крышки багажника можно различить довольно крупный шильдик и надпись ProCeed. Форма окна пятой двери намекает, что авто будет выглядеть довольно приземисто.
Впервые перед публикой новый Kia ProCeed предстанет уже совсем скоро — 13 сентября, а 2 октября автомобиль можно будет увидеть на стенде корейского бренда на Парижском международном автосалоне. Стоит сказать, что разработчики марки создали ProCeed специально для европейского рынка.
Напомним, что имя pro_cee’d, которое немного видоизмененным унаследовала новинка, дали трехдверному хетчбэку. Его производство стартовало в 2007 году в словакском городе Жилина на ряду с тремя другими моделями KIA.
В 2013 году «просид» получил заряженную версию GT c 1,6-литровым мотором мощностью 204 л. с. Pro_cee’d, так же как и универсал cee’d_sw были созданы только для продаж в Европе.