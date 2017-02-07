Объявлены официальные цены на новый китайский кроссовер Chery Tiggo 3

Свою новоую модель для России компания Chery представила еще в конце прошлого года, однако до последнего скрывала цены на SUV. И вот сегодня стало известно, что цена кроссовера Chery Tiggo 3 c учетом акций и выгод стартует с отметки 697 000 рублей. То есть некая якобы инсайдерская информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что машина будет стоить не менее 800 000 рублей, оказалась выдумкой.

Михаил Ростарчук

И это, заметим, одно из самых выгодных предложений на рынке, особенно если учесть, что уже в начальной комплектации автомобиль располагает оснащением, доступным у конкурентов только в виде дорогостоящих опций. Это и литые диски, и передние фары проекционного типа, и противотуманные фары с функцией Corner с электрической регулировкой угла светового потока передних фар, и наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, и повторители поворотов и подогревом, и иммобилайзер, и задние датчики парковки, и антиблокировочная система тормозов (ABS), и электронная система распределения тормозных усилий (EBD), и подушки безопасности водителя и переднего пассажира, и круиз-контроль, и электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией ложного срабатывания, и обогрев передних сидений, и кондиционер, и крепления для детского сиденья ISOFIX. Ручки дверей окрашены в цвет кузова и дополнены хромированными планками, защищающими двери от царапин и мелких повреждений.

Минимальная стоимость комплектация Luxury с учетом выгод и акций составляет 739 900 и 789 900 рублей с трансмиссией механической или CVT соответственно. Здесь в дополнение к стандартному оборудованию идут хромированные литые диски, эргономичные сиденья, выполненные из комбинированных материалов экокожа и ткань, автоматический кондиционер, многофункциональное рулевое колесо обтянутое натуральной кожей, инновационная мультимедийная система CLOUDRIVE.

Напомним, что Chery Tiggo 3 — это реинкарнация хорошо зарекомендовавшего себя в России Chery Tiggo FL. Автомобиль долгое время оставался хедлайнером продаж марки и только в минувшем году покинул наш рынок. Его преемник построен на той же платформе, однако и внешне и внутренне претерпел серьезные изменения.

Что касается дизайна, то перед нами вполне современный автомобиль, исполненный в текущих трендах мирового автостроения и способный своим экстерьерам дать фору многим одноклассникам. Но куда интереснее его начинка. Так, была значительно улучшена шумозащита, специально под непростые российские условия эксплуатации оптимизированы настройки двигателя и подвески. И, как утверждает производитель, «вибрация в салоне автомобиля уменьшилась на 3−4 дБ, шум при работе двигателя на холостом ходу достиг 39.4 дБ, повысилась разборчивость речи — на 4%».

Двигатель, как уже говорилось, знаком российскому потребителю по Chery Tiggo FL — это 1,6-литровый 126-сильный бензиновый мотор, разработанный концерном Chery в партнерстве с австрийской компанией AVL, но, как уже говорилось, несколько модернизированный. В частности, теперь он соответствует тандарту «Евро 5», а расход топлива понизился до 7,3 литров в смешанном цикле для модификаций с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 8,2 литров — для CVT.

Но главная «фишка» всего семейства Tiggo — и «трешка» здесь не исключение — мультимедийная система CHERY CLOUDRIVE собственной разработки бренда. Она, как уже писал «АвтоВзгляд», основана на облачных технологиях, синхронизируется со смартфоном с последующим выводом контента на экран мультимедиа автомобиля. Общение в мессенджерах, прокладка маршрута в любой удобной навигационной программе, воспроизведение музыкальных треков, игры, почтовые серверы, просмотр фильмов, сериалов, мультфильмов и многое другое, что умеет смартфон теперь доступно водителю и пассажирам с 8-и дюймового сенсорного дисплея мультимедийной системы.

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7 февраля 2017
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