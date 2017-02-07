Объявлены официальные цены на новый китайский кроссовер Chery Tiggo 3

И это, заметим, одно из самых выгодных предложений на рынке, особенно если учесть, что уже в начальной комплектации автомобиль располагает оснащением, доступным у конкурентов только в виде дорогостоящих опций. Это и литые диски, и передние фары проекционного типа, и противотуманные фары с функцией Corner с электрической регулировкой угла светового потока передних фар, и наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, и повторители поворотов и подогревом, и иммобилайзер, и задние датчики парковки, и антиблокировочная система тормозов (ABS), и электронная система распределения тормозных усилий (EBD), и подушки безопасности водителя и переднего пассажира, и круиз-контроль, и электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией ложного срабатывания, и обогрев передних сидений, и кондиционер, и крепления для детского сиденья ISOFIX. Ручки дверей окрашены в цвет кузова и дополнены хромированными планками, защищающими двери от царапин и мелких повреждений.

Минимальная стоимость комплектация Luxury с учетом выгод и акций составляет 739 900 и 789 900 рублей с трансмиссией механической или CVT соответственно. Здесь в дополнение к стандартному оборудованию идут хромированные литые диски, эргономичные сиденья, выполненные из комбинированных материалов экокожа и ткань, автоматический кондиционер, многофункциональное рулевое колесо обтянутое натуральной кожей, инновационная мультимедийная система CLOUDRIVE.