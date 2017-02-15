Nissan объявила о выпуске спецсерии Qashqai Quantum Edition

Как сообщили в пресс-службе бренда, новая версия будет представлена в двух комплектациях: QE и QE+. Обе — получили двухзонный климат-контроль, омыватели фар, обогрев лобового стекла, а также 17-дюймовые литые диски и серебристые рейлинги на крышу. Кроссоверы версии Quantum Edition оснащены системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, светодиодными BiLED фарами с регулировкой наклона и датчиками парковки спереди и сзади. В комплектацию QE+ входит многофункциональная мультимедиа Nissan Connect 2.0 и система кругового обзора Around View Monitor.

Инженеры позаботились о безопасности будущих владельцев, добавив системы помощи при экстренном торможении динамической стабилизации, дверные замки с функцией защиты от случайного открытия детьми и многое другое.

Комплектуются кроссоверы спецсерии двухлитровыми моторами и вариатором X-Tronic. Привод — передний или полный. Qashqai в версии QE доступен по цене от 1 488 000 рублей, а приобрести автомобиль в более богатой QE+ можно от 1 547 000 рублей.