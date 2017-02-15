Объявлена цена спецверсии Subaru XV

Кроссоверы ограниченной серии Hyper Edition построены на базе нынешнего поколения XV. Полноприводный автомобиль укомплектован двухлитровым бензиновым двигателем и бесступенчатой коробкой передач Lineartronic. Кузов окрашен в цвет Hyper Blue, отличительная черта машины — шильдики Hyper Edition.

Список опций «лимитированного» XV включает в себя ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня светового пучка, боковые зеркала с обогревом и электроприводом, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, семидюймовый жидкокристаллический экран мультимедийной системы, датчики дождя и освещенности, а также другие функции. Что касается безопасности, в салоне «спрятаны» семь подушек, а водителю ассистируют системы динамической стабилизации и помощи при экстренном торможении. Всего будет выпущено 150 автомобилей специальной серии.

Напомним, в начале марта на Женевском автосалоне японская компания представит кроссовер XV нового поколения. Информация о новинке пока не раскрывается, известно лишь, что оформление экстерьера и интерьера будет позаимствовано у концепта XV Concept.