Nissan отзывает в России более 33 000 кроссоверов Qashqai

Как сообщает Росстандарт, под сервисную кампанию подпадают 33 275 автомобиля Nissan Qashqai, которые были произведены с 23 сентября 2013 по 26 мая 2016 года.

Производителем была выявлена недостаточная жесткость подкрылка задней правой колесной арки. Из-за заводского дефекта он может деформироваться и повредить патрубок тормозной системы, в результате чего возникает утечка тормозной жидкости.

Специалисты автосервисов бесплатно проверят подкрылок и в случае необходимости установят усиливающую скобу, а также поменяют патрубок тормозной системы.

Напомним, ранее стало известно, что Honda отзывает машины из-за неисправности подушек безопасности, а Opel объявляет проверку минивэнов Meriva в связи с дефектом привода преднатяжителя ремня безопасности.