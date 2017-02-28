Новый кроссовер JAС S7 выйдет на рынок в апреле

JAС S7 построен на новой модульной платформе, которая в будущем станет основой и для других моделей бренда. По габаритам автомобиль схож с Toyota Highlander и Hyundai Grand Santa Fe: его длина составит 4790 мм, ширина — 1900 мм, а высота — 1760 мм. На рынке будут представлены пятиместная версия, а также удлиненная с семью посадочными местами. Автомобиль оснащен 1,5- и 2,0-литровыми турбированными агрегатами мощностью 174 и 190 л.с., с которыми работают шестискоростная механическая коробка передач или шестидиапазонный «робот» с двойным сцеплением.

В списке опций значатся шесть подушек безопасности, мультимедийная система с тачпадом и поддержкой смартфонов, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система стабилизации, система удержания автомобиля в полосе, датчики давления в шинах, а также панорамная крыша с электроприводом.

Новый кроссовер в базовой комплектации с передним приводом и «механикой» будет продаваться по цене от 17 500 долларов, в то время как топовая полноприводная версия обойдется покупателю по цене от 22 500 «зеленых», сообщает портал Njcar. Напомним, в нашей стране китайская марка JAC представлена исключительно грузовыми моделями — продажи «легковушек» были приостановлены в прошлом году.