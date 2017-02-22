Как и где предпочтительнее покупать подержанный кроссовер или внедорожник Mitsubishi

Вот уже третий год компания предлагает заинтересованным россиянам программу продажи подержанных авто Diamond Car. В число ее преимуществ перед приобретением автомобилей марки с рук — сертификация продаваемых авто и реализация их в кредит. Иными словами, покупатель может быть уверен в хорошем техническом состоянии машины и в том, что при дальнейшей эксплуатации сможет рассчитывать на полноценное сервисное обслуживание в любом авторизованном дилерском центре Mitsubishi в России. Что касается кредита, то его можно взять на особых условиях — под 16,9% годовых сроком на 5 лет.

— Развитие данного направления очень важно для бренда Mitsubishi, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» директор по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус» Илья Никоноров. — Особенно если учесть, что по итогам 2016 года объем продаж автомобилей Mitsubishi с пробегом в России составил 162 805 единиц, мы входим в ТОП-10 самых популярных марок легковых автомобилей на вторичном рынке. А это значит, что данное направление очень перспективно и нам есть куда расти. В минувшем году по программе Diamond Car мы реализовали 2000 машин, в 2017-м году планируем преодолеть планку продаж в 3000 автомобилей, а также расширить участие дилерской сети Mitsubishi Motors в данной программе с 60 до 100 дилерских центров…