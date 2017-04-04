Новый Subaru Crosstrek дебютирует на следующей неделе

Как рассказали «АвтоВзгляду» в российском офисе компании, при разработке нового Crosstrek использовалась модульная платформа Subaru Global Platform, благодаря которой машина стала более управляемой, комфортной и безопасной. Кроме того, на 70% повысилась жесткость кузова, изменились настройки подвески.

Прообразом нового Crosstrek послужил концепт-кар Dynamic X Solid. Кроссовер обзавелся рейлингами на крыше, накладками на колесные арки и пороги. «Кросстрек» превосходит предшественника и по габаритам: он подрос на 15 мм в длину и на 23 мм в ширину.

Напомним, в прошлом месяце на автосалоне в Женеве Subaru показала европейскую версию кроссовера, которая продается под названием XV. Известно, что в нашей стране новые автомобили появятся во второй половине нынешнего года.