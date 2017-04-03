Опубликованы новые рендеры Skoda Kodiaq Coupe

Ожидается, что новый кросс-купе появится в продаже через два года. Никакой информации относительно модели в настоящее время не сообщается, однако есть предположение, что новый автомобиль чешской марки будет отличаться от одноименного кроссовера не только формой кузова, но и силовыми агрегатами, подвеской, а также некоторыми дизайнерскими особенностями.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что большой SUV Skoda Kodiaq приедет в Россию уже летом. На нашем рынке новинка появится в двух комплектациях и с тремя моторами. А производство кроссовера наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Прайс на автомобиль пока не анонсируется, но по нашим собственным данным, машина обойдется россиянам как минимум в 1 500 000 рублей.