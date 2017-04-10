Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером в России

Вторым стал Toyota RAV4 — официальные дилеры реализовали 3732 машины, а следом идет Renault Duster, в пользу которого сделали выбор 3513 россиян. На четвертой строчке расположился Renault Kaptur (2649 автомобилей), а замыкает ТОП-5 Nissan X-Trail (2619 кроссоверов).

Стоит отметить, что по итогам первого квартала нынешнего года лидерская пятерка самых популярных SUV в России выглядит несколько иначе. «Золото» также у Hyundai Creta (11 345 машин), а вот вторым здесь стал Renault Duster (8601 автомобилей). Toyota RAV4 финишировал третьим (7126 кроссоверов), а четвертое и пятое места, как и по итогам марта, за Renault Kaptur (6006 машин) и Nissan X-Trail (5606 автомобилей). Заметим, что после появления на рынке в конце минувшего года «Креты», продажи многолетнего лидера сегмента «Дастер» стали катастрофически падать. У других игроков столь значительного снижения реализации не наблюдается.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что российский авторынок в марте вырос почти на 10%.