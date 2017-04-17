Volkswagen выпустит спортивную модификацию нового T-Roc

Как предполагают наши зарубежный коллеги, если Volkswagen займется разработкой T-Roc R, то кроссовер может обзавестись тем же двигателем, что приводит в движение «горячий» Golf R. Под капотом хетчбэка трудится модернизированный двухлитровый TSI, развивающий мощность в 310 л.с. и максимальный крутящий момент в 380 Нм. Мотор агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач или — в качестве опции — с семиступенчатым роботом DSG. Возможно, выпуском спортивной R-версии немцы не ограничатся. Свет может увидеть и гибридный T-Roc GTE — как в случае с тем же хетчбэком Golf.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что производство нового T-Roc наладят в португальской Палмеле ближе к концу года. Он-лайн презентация новинки состоится в августе, за месяц до полноценной премьеры на Франкфуртовском автосалоне.