Стали известны новые подробности о рестайлинговом Chery Tiggo 7

Обновленная «семерка» будет на 10 см длиннее, а кроме 5-местной версии будет доступна и 7-местная. Что касается изменений во внешнем виде SUV, то он станет более брутальным за счет нового дизайна передней и задней частей — китайцы уходят от сглаженных форм. Под капотом кроссовера пропишется 1,5-литровый турбомотор с 7-ступенчатым «роботом» с так называемым мокрым двойным сцеплением (то есть работающими в масляной ванне). Кстати, такая же роботизированная КП появится и на обновленном Tiggo 5.

В базовую комплектацию Tiggo 7 входит большой сенсорный экран, системы безключевого доступа в салон и запуска двигателя; контроля давления в шинах; стабилизации и помощи при спуске, а так же камера заднего вида, круиз-контроль, парктроник, люк. В более дорогих версиях добавлены климат-контроль, Wi-Fi, системы мониторинга слепых зон и слежения за дорожной разметкой.

Напомним, что сегодня в нашей стране компания представлена кроссоверами Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5.