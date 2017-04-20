Ford произвел в России 50 000 кроссоверов Kuga

К производству обновленного Ford Kuga на заводе Ford Sollers в Елабуге приступили в конце 2016 года. На сегодняшний день помимо «Куги» на этом предприятии собираются внедорожник Explorer и коммерческие автомобили Transit. Отметим также, что елабужский завод начал свою работу в начале 2012 года, и с тех пор здесь собрали около 115 000 машин Ford.

По итогам первых трех месяцев нынешнего года кроссовер Ford Kuga стал самой востребованной моделью марки у российских покупателей: в первом квартале официальные дилеры реализовали 2318 автомобилей. Напомним, в настоящее время Ford Kuga продается в России в семи версиях. На выбор покупателю кроме 2,5-литрового 150-сильного атмосферника предлагаются еще два 1,5-литровых двигателя EcoBoost мощностью 150 и 182 л.с. соответственно. Моторы агрегатированы исключительно с шестиступенчатым «автоматом», привод — передний или полный. При этом ценник автомобиля начинается от 1 399 000 рублей.