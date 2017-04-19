Китайская Chery назначила себе в конкуренты японские и корейские марки

Фото avtovzglyad.ru
Китайские автопроизводители, показывающие свои новинки на одном из крупнейших азиатских автосалонов в Шанхае, демонстрирую явный прогресс. И при этом не стесняясь говорят о том, что готовы составить серьезную конкуренцию корейским и японским автостроителям.
Вадим Устинов

Открывшийся сегодня Шанхайский автосалон, несмотря на весь свой размах (около 1000 участников развернут свои шатры на площади 360 000 кв. метров) и значимость в автомире (котируется столь же высоко, как Детройтское и Нью-Йоркское моторшоу), не производит ошеломляющего впечатления, как, скажем, Женевский, Франкфуртский или Парижский автосалоны. Наверное потому, что слишком уж «местечковое» это мероприятие. «Местечковое» в том смысле, что ориентировано даже не на азиатский, а главным образом на внутренний рынок.

И хотя все именитые бренды тут представлены, и они делают акцент на потребности китайских автолюбителей, «сжимая» свои — обычно большие — выставочные «представительства». Да, здесь присутсвуют и BMW, и Mercedes-Benz, и Audi, и Ferreri, и Maserati, и Bentley, однако территории, занимаемые их стендами, не столь и велики. А бал тут, повторимся, правят китайские производители.

Фото avtovzglyad.ru

И надо заметить, уровень выставленных в этот раз моделей «made in China» куда выше, чем мы привыкли видеть, а России. По крайней мере, снаружи… Так, очень эффекто представлена здесь популярная и в нашей стране марка Chery, показавшая не только серийные новинки (новое поколение Chery Tiggo 5 и рестайлинговый Chery Tiggo 7), но и концептуальное кросс-купе, о котором портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.

Все эти автомобили выглядят как минимум не хуже аналогов самых именитых в мире автобрендов — никакой «китайщины». Что и подтвердил корреспонденту портала «АвтоВзгляд» исполнительный директор государстаенной корпорации «Chery International» доктор Аннин Чен:

— Мы позиционирует себя как глобальную компанию и стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию. Поэтому главными своими соперниками мы считаем отнюдь не китайские фирмы, а корейские и японские…

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19 апреля 2017
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