Китайская Chery назначила себе в конкуренты японские и корейские марки

Открывшийся сегодня Шанхайский автосалон, несмотря на весь свой размах (около 1000 участников развернут свои шатры на площади 360 000 кв. метров) и значимость в автомире (котируется столь же высоко, как Детройтское и Нью-Йоркское моторшоу), не производит ошеломляющего впечатления, как, скажем, Женевский, Франкфуртский или Парижский автосалоны. Наверное потому, что слишком уж «местечковое» это мероприятие. «Местечковое» в том смысле, что ориентировано даже не на азиатский, а главным образом на внутренний рынок.

И хотя все именитые бренды тут представлены, и они делают акцент на потребности китайских автолюбителей, «сжимая» свои — обычно большие — выставочные «представительства». Да, здесь присутсвуют и BMW, и Mercedes-Benz, и Audi, и Ferreri, и Maserati, и Bentley, однако территории, занимаемые их стендами, не столь и велики. А бал тут, повторимся, правят китайские производители.