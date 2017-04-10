Renault обновил Duster спецсерии Dakar

Так, обновленный Duster Dakar обзавелся мультимедийной навигационной системой MediaNav с 7-дюймовым дисплеем и новой эксклюзивной обивкой сидений с вышитой надписью «Dakar». Помимо этого к списку оснащения кроссовера добавилась система дистанционного запуска двигателя Renault Start, рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе компании.

Автомобили дакаровской серии «Дастера» отличаются от стандартных хромированной защитной накладкой на заднем бампере, расширителями колесных арок, 16-дюймовыми колесными дисками Black Thema и специальными шильдиками на передних дверях. Моторная гамма полноприводных кроссоверов включает в себя два бензиновых атмосферника мощностью 114 и 143 л.с., а также турбированный дизельный двигатель, развивающий 109 сил. Моторы агрегатируются с шестиступенчатой «механикой» или — в модификации с 143-сильным двигателем — «автоматом».

Обновленные Duster Dakar уже появились в шоу-румах российских официальных дилеров. За автомобиль специальной серии в модификации с 114-сильным агрегатом покупателям придется отдать как минимум 890 000 рублей.