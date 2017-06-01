Обновленный Peugeot 2008 приехал в Россию

Обновленный Peugeot 2008 обзавелся абсолютно новой радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой. Вместе с тем кроссовер стал попросторнее, что делает пребывание пассажиров второго ряда в автомобиле более комфортным. Машина может похвастать и достаточно вместительным багажником: его объем — 410 литров, а при сложенных задних сидениях — до 1400 л.

В России «две тысячи восьмой» продается в единственной модификации с 1,2-литровым 110-сильным мотором PureTech, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой переднего привода. Кроссовер укомплектован мультимедийной системой с 7-дюймовым дисплеем и поддержкой опций MirrorLink и Apple Carplay. Кроме того, в списке оснащения автомобиля значатся светодиодные ходовые огни, система Grip Control для движения по различным поверхностям (снег, грязь и т. д.), круиз-контроль с функцией ограничения скорости, задние парктроники, а также другие электронные ассистенты.

Peugeot 2008 в базовой комплектации Active обойдется покупателю аж в 1 299 000 рублей, в то время как за чуть более интересный вариант Allure попросят 1 359 000 рублей.