Как защитить пластик багажника от царапин и грязи

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С большинством автовладельцев рано или поздно приключается ситуация, когда поклажа повреждает (или пытается это сделать) пластик багажного отсека машины. Как противостоять этой неприятности?
Максим Строкер

Чтобы уберечь пластиковую отделку багажника от порчи, можно, для начала, посоветовать не возить там никаких тяжелых вещей и уж тем более предметов с выступающими острыми частями. Но подобный метод предохранения, как минимум, бессмысленен: зачем вообще тогда нужен багажный отсек, если им толком нельзя воспользоваться? Прежде всего, в целях пластиковой безопасности стоит попробовать укрывать острые и выступающие части громоздкого и тяжелого багажа чем-то амортизирующим — например, толстым тряпьем или газетами. Однако это далеко не всегда возможно. Да и импровизированная «упаковка» вполне может свалиться из-за дорожной тряски. Рачительные автохозяева для таких случаев сразу после приобретения машины покупают специальный резиновый коврик — с бортиками как у салонных аналогов, только большой, под размеры багажного отсека.

Нюанс в том, что под контуры пола далеко не каждого багажника можно найти такое изделие. Альтернативой может стать приобретение в хозмаге напольного ковра из толстой перфорировной резины с последующей его обрезкой по форме дна багажника. Но в любом случае, считают эксперты портала «АвтоВзгляд», коврик предохраняет от повреждений лишь пол отсека, а его пластиковые боковины остаются без защиты. Если основную угрозу сохранности отделки несет крупная собака, перевозимая в багажнике, то решением проблемы станет приобретение специального собачьего автогамака.

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Псина, путешествующая в нем, не только не поцарапает детали интрьера машины, но и не «украсит» их шерстью и грязью с лап. Однако существует и радикальный способ оставить в девственной целости пластиковые детали багажника. Этого можно достичь путем оклейки его недр специальными покрытиями.

Наиболее дешевый вариант подразумевает применение материала под названием «карпет». Он продается, в том числе, и в самоклеющемся исполнении. Около 1000 рублей, пол-часа аккуратной «аппликации» собственными руками — и багажник вашей машины покрыт синтетикой, похожей на очень толстую нетканую тряпицу.

Стоит иметь в виду, что «карпет» — штука не особо долговечная. Уже через 1,5−2 года он вполне может начать превращаться туху, наполняя салон машины вездесущей пылью. Поэтому есть если вы планирует ездить на своем авто дольше, имеет смысл вместо него использовать искусственную замшу (алькантару) или винилсиликожу. Они также продаются в виде самоклеющихся полотен. Правда, цена их примерно в 2,5−3 раза выше, нежели у «карпета». А вот технология «отделки» багажника останется прежней. Заметим, что дополнительным плюсом оклейки багажного отсека тем или иным материалом станет возможность выбрать цвет покрытия — от привычной черно-серой гаммы до любого яркого оттенка.

ремонт
10 мая 2017
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