Как защитить пластик багажника от царапин и грязи

Чтобы уберечь пластиковую отделку багажника от порчи, можно, для начала, посоветовать не возить там никаких тяжелых вещей и уж тем более предметов с выступающими острыми частями. Но подобный метод предохранения, как минимум, бессмысленен: зачем вообще тогда нужен багажный отсек, если им толком нельзя воспользоваться? Прежде всего, в целях пластиковой безопасности стоит попробовать укрывать острые и выступающие части громоздкого и тяжелого багажа чем-то амортизирующим — например, толстым тряпьем или газетами. Однако это далеко не всегда возможно. Да и импровизированная «упаковка» вполне может свалиться из-за дорожной тряски. Рачительные автохозяева для таких случаев сразу после приобретения машины покупают специальный резиновый коврик — с бортиками как у салонных аналогов, только большой, под размеры багажного отсека.

Нюанс в том, что под контуры пола далеко не каждого багажника можно найти такое изделие. Альтернативой может стать приобретение в хозмаге напольного ковра из толстой перфорировной резины с последующей его обрезкой по форме дна багажника. Но в любом случае, считают эксперты портала «АвтоВзгляд», коврик предохраняет от повреждений лишь пол отсека, а его пластиковые боковины остаются без защиты. Если основную угрозу сохранности отделки несет крупная собака, перевозимая в багажнике, то решением проблемы станет приобретение специального собачьего автогамака.