Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque получили новые двигатели

Как сообщили в пресс-службе Jaguar Land Rover, моторный ряд Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque пополнился двухлитровыми бензиновыми 240- и 290-сильным двигателями Ingenium с турбокомпрессором типа twin-scroll, а также двухлитровым дизелем, развивающим 240 л. с.

Самые мощные кроссоверы, под капотом которых расположился 290-сильный агрегат, помимо прочего, оснащаются дизайн-пакетом Dynamic, включающим в себя бамперы с увеличенными воздухозаборниками, черные вентиляционные отверстия и радиаторную решетку, а также 20-дюймовые пятиспицевые легкосплавные диски.

Напомним, что на сегодняшний день обзавестись Land Rover Discovery Sport нынешнего модельного года можно, заплатив не менее 2 585 000 рублей, в то время как Range Rover Evoque обойдется как минимум в 2 673 000 рублей.