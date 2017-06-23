Опубликованы рендерные изображения нового Volkswagen Touareg

Нам известно, что в основу Volkswagen Touareg третьей генерации легла та же модульная платформа MLB Evo, что у Audi Q7. Благодаря этому машина значительно «похудеет», а ее салон станет просторнее.

Кроме того, ожидается что фары и радиаторную решетку для нового кроссовера дизайнеры позаимствуют у флагмана Arteon. Автомобиль обзаведется цифровой приборной панелью, увеличенным тачпадом мультимедийного комплекса, а также рядом электронных ассистентов. Судя по всему, новинка действительно будет кардинально отличаться от своего предшественника: причем как внешне, так и внутри.

Что же до силовых агрегатов, то по данным Motor1, Touareg получит двух- и трехлитровые моторы, а также в продаже появится гибридная модификация. Однако точной информации, разумеется, пока нет.

В компании Volkswagen планируют поставить «Туарег» на конвейер братиславского завода уже в ноябре. Зная об этом, можно сделать вывод, что премьера большого кроссовера состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне или даже раньше — на он-лайн презентации.