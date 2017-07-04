Hyundai привезет в Россию два новых кроссовера

Фото: www.netcarshow.com
Две недели назад во время прохождения дорожных испытаний был замечен Hyundai Santa Fe четвертой генерации. Как корреспонденту портала «АвтоВзгляд» рассказал Алексей Калицев, исполнительный директор «Хенде Мотор СНГ», новинка доберется до России уже в следующем году.
Виктория Базылева

По словам главы «Хенде Мотор СНГ», новый Hyundai Santa Fe приедет в нашу страну в середине 2018 года. Впрочем, никаких подробностей о сменившем поколение кроссовере Алексей Калицев раскрывать не стал.

Кроме того, ранее стало известно, что Hyundai разрабатывает совершенно новый большой SUV, который займет ступеньку в модельном ряду выше, чем Grand Santa Fe. Г-н Калицев, подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что перспектива появления этого автомобиля в России в настоящее время не ясна. Более того, он отметил, что если это все-таки произойдет, машина появится в продаже не раньше 2019 года.

Пользуясь случаем, мы поинтересовались у главы «Хенде Мотор СНГ», стоит ли россиянам ожидать абсолютно новый кроссовер Hyundai Kona, дебютировавший меньше месяца назад:

– Шанс, что «Кона» приедет в Россию, есть. Но пока мы скептически оцениваем возможность вывода этой модели, ввиду того, что у нас есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta. К новому кроссоверу будем присматриваться, но запускать его в продажу в ближайшее время не планируем, — прокомментировал Алексей Калицев.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы
4 июля 2017
49