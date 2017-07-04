Hyundai привезет в Россию два новых кроссовера

По словам главы «Хенде Мотор СНГ», новый Hyundai Santa Fe приедет в нашу страну в середине 2018 года. Впрочем, никаких подробностей о сменившем поколение кроссовере Алексей Калицев раскрывать не стал.

Кроме того, ранее стало известно, что Hyundai разрабатывает совершенно новый большой SUV, который займет ступеньку в модельном ряду выше, чем Grand Santa Fe. Г-н Калицев, подтвердил эту информацию, однако подчеркнул, что перспектива появления этого автомобиля в России в настоящее время не ясна. Более того, он отметил, что если это все-таки произойдет, машина появится в продаже не раньше 2019 года.

Пользуясь случаем, мы поинтересовались у главы «Хенде Мотор СНГ», стоит ли россиянам ожидать абсолютно новый кроссовер Hyundai Kona, дебютировавший меньше месяца назад:

– Шанс, что «Кона» приедет в Россию, есть. Но пока мы скептически оцениваем возможность вывода этой модели, ввиду того, что у нас есть локальный продукт — односегментник Hyundai Creta. К новому кроссоверу будем присматриваться, но запускать его в продажу в ближайшее время не планируем, — прокомментировал Алексей Калицев.