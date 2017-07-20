Стартовали продажи обновленного кроссовера KIA Sorento

Обновленный KIA Sorento, ориентированный на рынок Южной Кореи, продается в трех модификациях: с двумя дизельными моторами мощностью в 186 и 202 л. с., а также с бензиновым 240-сильным турбированным двигателем. На смену шестиступенчатому «автомату» пришел восьмидиапазонный, а привод, как и раньше, передний или полный. К слову сказать, корейские покупатели могут выбрать как пятиместную версию кроссовера, так и семиместную.

KIA Sorento, переживший рестайлинг, может похвастать множеством новых для этой модели систем помощи водителю, среди которых, к примеру, адаптивный круиз-контроль. К тому же корейцы оснастили модель обновленным мультимедийным комплексом, который поддерживает смартфоны посредством Android Auto и Apple CarPlay.