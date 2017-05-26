Китайские авто, продающиеся в России, не пользуются спросом даже в КНР

Фото autoguide.com
Продажи китайских авто в России буквально рухнули в минувшем году, составив в общей сложности около 30 000 реализованных машин. И хотя сейчас, на фоне растущего рынка, некоторое оживление наблюдается и в «китайском секторе», до успеха ведущих мировых автопроизводителей ему ой, как далеко. В том числе и потому, что в нашей стране представлены далеко не самые лучшие представители автопрома Поднебесной. То есть компании, которые не пользуются — за редким исключением — популярностью даже у себя на родине. Впрочем, судите сами.
Александр Ростарчук

Сегодня в России представлено 15 китайских марок, но только три из них — Lifan, Chery и Geely — можно назвать более или менее успешными. Так, первая сумела пристроить в минувшем году 17 460 авто, вторая — 4758, третья — 4473. С серьезным отрывом от лидеров ковыляет Dongfeng с 1152 проданными автомобилями. Продажи остальных сильно не дотягивают и до 1000 экземпляров.

В первую очередь столь явный неуспех свзан, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», со странной ценовой политикой китайцев. Их машины стоят сегодня лишь немного дешевле именитых конкурентов (особенно в сегменте легковых авто и SUV), в то время как в качестве их сборки и, главное, надежности российского потребителя еще никто не убедил. Впрочем, сомневаются в технологическом совершенстве лидеров российского рынка среди «китайцев» и сами китайцы.

Так, тот же Lifan, рвущий конкурентов в России, в рейтинге всекитайских продаж занимает лишь 38-е место из 78-и возможных; Chery — 18-е, Dongfeng — 13-е. Остальные сидят в третьем, четвертом, пятом и шестом десятках списка. И только три компании — Changan, Haval и Geely — попали в десятку первачей (правда, первая из них — с учетом коммерческого транспорта).

Фото wanderingthebluemarble.com

Но еще любопытнее, что по итогам прошлого года в десятку самых продаваемых в Китае легковушек попала только одна китайская машина, продающаяся и у нас — Geely Emgrand 7. Она заняла в ТОП-10 последнее место с 223 781 продаж. Остальные — «немцы» (лидер — VW Lavida — нашла 478 669 владельцев), «японцы» и «американцы».

Чуть лучше обстоят у китайцев дела в сегменте SUV: тут в десятке лучших аж шесть местных моделей. Но из них в России продается только три (две от Haval и одна от Changan).

И только в сегменте минивэнов девять из десяти наиболее востребованных в КНР — «китайцы». Однако от тех производителей, что в РФ, за исключением Dongfeng, не представленных (да и три «донгфэнговские модели у нас пока не продаются).

Вот и получается, что из всех автопроизводителей Китая к нам приходят или аутсайдеры, или середнячки, не способные похвастать рыночным успехом даже в родных пенатах. Что, на взгляд экспертов портала 'АвтоВзгляд», говорит в том числе и о недоверии аборигенов к качеству и надежности их продукции. А в ряде случаях и о непомерных ценах на нее даже в юанях.

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26 мая 2017
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