Китайские авто, продающиеся в России, не пользуются спросом даже в КНР

Сегодня в России представлено 15 китайских марок, но только три из них — Lifan, Chery и Geely — можно назвать более или менее успешными. Так, первая сумела пристроить в минувшем году 17 460 авто, вторая — 4758, третья — 4473. С серьезным отрывом от лидеров ковыляет Dongfeng с 1152 проданными автомобилями. Продажи остальных сильно не дотягивают и до 1000 экземпляров.

В первую очередь столь явный неуспех свзан, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», со странной ценовой политикой китайцев. Их машины стоят сегодня лишь немного дешевле именитых конкурентов (особенно в сегменте легковых авто и SUV), в то время как в качестве их сборки и, главное, надежности российского потребителя еще никто не убедил. Впрочем, сомневаются в технологическом совершенстве лидеров российского рынка среди «китайцев» и сами китайцы.

Так, тот же Lifan, рвущий конкурентов в России, в рейтинге всекитайских продаж занимает лишь 38-е место из 78-и возможных; Chery — 18-е, Dongfeng — 13-е. Остальные сидят в третьем, четвертом, пятом и шестом десятках списка. И только три компании — Changan, Haval и Geely — попали в десятку первачей (правда, первая из них — с учетом коммерческого транспорта).