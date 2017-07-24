Новый KIA Rio и три его конкурента

Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но с объективной точки зрения новый «Рио» не только заметно похорошел, но и не слабо возмужал, по своим габаритам едва ли не вплотную приблизившись к С-классу.

Понятное дело, что за 669 900 рублей не стоит рассчитывать на богатое оснащение и бодрый мотор, но минимальный набор базовой машине все же положен. Тут вам электрические стеклоподъемники на передних дверях, обогрев боковых зеркал с электроприводом и — ура! — кондиционер. В движение авто в самом дешевом исполнении приводится 1,4-литровым 100-сильным мотором, сопряженным с шестискоростной «механикой».

Хотите передние кресла с обогревом и «музыку» с USB — готовьтесь раскошелиться еще на 30 000 рублей. За отделанную кожей «баранку», полный электропакет и функцию дистанционного открытия багажного отсека придется доплатить как минимум 25 000 «деревянных», а шестиступенчатая автоматическая коробка передач отнимет уже не менее 769 900 в российской валюте.