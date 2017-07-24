Новый KIA Rio и три его конкурента

Фото фирм-производителей
По итогам минувшего года KIA Rio разошелся тиражом в 87 662 экземпляра, уступив лишь LADA Granta с показателем 87 726 проданных машин и родственному Hyundai Solaris, в чью пользу сделали свой выбор 90 380 наших соотечественников. С выходом на рынок нового поколения модель имеет все шансы на абсолютное лидерство.
Вячеслав Василенко

Конечно, на вкус и цвет товарищей нет, но с объективной точки зрения новый «Рио» не только заметно похорошел, но и не слабо возмужал, по своим габаритам едва ли не вплотную приблизившись к С-классу.

Понятное дело, что за 669 900 рублей не стоит рассчитывать на богатое оснащение и бодрый мотор, но минимальный набор базовой машине все же положен. Тут вам электрические стеклоподъемники на передних дверях, обогрев боковых зеркал с электроприводом и — ура! — кондиционер. В движение авто в самом дешевом исполнении приводится 1,4-литровым 100-сильным мотором, сопряженным с шестискоростной «механикой».

Хотите передние кресла с обогревом и «музыку» с USB — готовьтесь раскошелиться еще на 30 000 рублей. За отделанную кожей «баранку», полный электропакет и функцию дистанционного открытия багажного отсека придется доплатить как минимум 25 000 «деревянных», а шестиступенчатая автоматическая коробка передач отнимет уже не менее 769 900 в российской валюте.

Версия с более мощным 123-сильным двигателем объемом 1,6 л облегчит кошелек на 754 900 рублей, еще 20 000 уйдут на климатическую установку и светодиодную оптику.

Самая нарядная комплектация Premium с обогревом всего и вся, кожаным салоном, камерой заднего вида, а также 7-дюймовым тачскрином, умеющим синхронизироваться со смартфонами, строить маршруты и показывать пробки, обойдется без малого в 900 000 рублей. Да, недешево, но даже за эти деньги пока еще никто из конкурентов на рынке не смог предложить покупателям столь навороченный автомобиль. Впрочем, судите сами.

HYUNDAI SOLARIS

До появления нового «Рио» статус самого нашпигованного авто в сегменте принадлежал соплатформенному «Солярису». Впрочем, если последний вам нравится больше, а недостаточная шумоизоляция и отсутствие кожи отторжения не вызывают, то вперед — с тем же 1,4-литровым мотором и «механикой» о шести ступенях он продается за 624 900 рублей.

Доплата за «автомат» составит 25 000 целковых, а еще 25 000 придется добавить за шустрый 1,6-литровый 123-сильный движок. Хотите все и сразу, включая «теплые» опции, продвинутый мультимедийно-навигационный комплекс и климат-контроль, готовьтесь отслюнявить по меньшей мере 1 026 000 рублей.

VOLKSWAGEN POLO

Бесспорно, немецкий седан является лучшим автомобилем в сегменте благодаря выверенному рулевому управлению, эргономичности, а также высокому уровню комфорта. Но машина за шесть с лишним лет уже примелькалась, и явно нуждается в обновлении.

Впрочем, слегка подретушированная и снаружи, и внутри версия GT может рассчитывать на покупателя, следящего за трендами. Но как водится у Volkswagen, все плюшки-ватрушки доступны лишь опционально, и топовый топ с круизами-климатами, камерой заднего вида и мультимедиа, превращающей центральный дисплей в зеркало вашего смартфона, обойдется в 1 045 000 рублей. Правда, в эту сумму помимо прочего включены 125-сильный турбированный мотор и скорострельный семиступенчатый «робот».

А вот авто с довольно скудным оснащением и базовым агрегатом о 90 «скакунах» вкупе с пятискоростной «механикой» окажется дешевле «корейцев», и потянет на 600 000 «целковых».

LADA VESTA

Флагманский седан отечественного автогиганта остается самым доступным предложением в классе. За 545 900 рублей покупатели получат машину с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с., агрегатированным с пятиступенчатой «механикой». По части оснащения она порадует центральным замком, передними сиденьями с обогревом и электрическими стеклоподъемниками передних дверей.

За кондиционер придется заплатить 25 000 сверху, а за роботизированную коробку передач с одним сцеплением — еще столько же. Правда, за эти деньги потребителям достанутся вдобавок аудиосистема с USB-слотом и Bluetooth.

Со всеми благами цивилизации, включая камеру заднего вида, мультимедийную систему с навигацией, круиз и климат-контроль, «Веста» обойдется в 735 900 рублей без учета доплаты за цвет.

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24 июля 2017
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