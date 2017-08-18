Как найти угнанный автомобиль за два дня, не обращаясь в полицию

Но всю безнадежность сложившегося положения вещей ты осознаешь лишь когда сам становишься жертвой угонщиков, а до этого момента живет вера во вездесущие камеры, спутники, биллинги и прочие штучки-дрючки, призванные помочь в раскрытии любых преступлений. И подогревают эту веру «письма счастья» от ГИБДД. Открываешь конверт и понимаешь, что «Большой брат» знает не только на каком участке и с какой скоростью ты ехал, но и то, на какой заправке заливал бензин, в какой придорожной забегаловке перекусывал и под каким кустом справлял нужду.

БЕЗНАДЕГА.РУ

И вот те на: как только дело касается розыска похищенного транспорта выясняется, что половина камер — муляжи, а другая половина либо смотрит не в ту сторону, либо на профилактике…

И это не досужие рассуждения журналиста. Это свидетельство человека, у которого в конце рабочей недели в 11 часов утра со двора дома умыкнули пусть и бэушную, но очень любимую иномарку. При звонке в службу 112 минут десять ушло на то, чтобы растолковать барышне на том конце провода, что я не маразматик, позабывший в каком дворе припарковал авто, что нахожусь в трезвом уме и полон уверенности, что пропажа транспортного средства не происки столичной службы эвакуации…

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ… СЕКРЕТАРИ

Вскоре, видимо для охраны места преступления, подоспел наряд ППС. Ну а минут через сорок прибыл следователь со свитой. Фотографии, расспросы, бесконечная писанина заявлений, объяснений, опрос околоподъездных бабушек. В общем, где-то к 16.00 бюрократия закончилась. А вот какие-либо другие действия, реально нацеленные на розыск похищенного имущества, увы, не начались. Что в моем понимании должны были предпринять сыскари?