Как найти угнанный автомобиль за два дня, не обращаясь в полицию

Фото itstactical.com
В России вновь фиксируется рост числа угонов. До разгула банд автоворов в 90-е еще далеко, но тенденция, однако, на лицо. Сегодня «тачки» воруют нагло и неприкрыто: под покровом ночи со дворов, охраняемых стоянок и гаражей, в разгар рабочего дня на глазах у безразличной публики, в выходные и праздничные дни со стоянок торговых и развлекательных центров. И все благодаря пассивному потворству правоохранительной и законодательной систем, стимулирующих, по сути, развитие криминального «бизнеса».
Дмитрий Зленко

Но всю безнадежность сложившегося положения вещей ты осознаешь лишь когда сам становишься жертвой угонщиков, а до этого момента живет вера во вездесущие камеры, спутники, биллинги и прочие штучки-дрючки, призванные помочь в раскрытии любых преступлений. И подогревают эту веру «письма счастья» от ГИБДД. Открываешь конверт и понимаешь, что «Большой брат» знает не только на каком участке и с какой скоростью ты ехал, но и то, на какой заправке заливал бензин, в какой придорожной забегаловке перекусывал и под каким кустом справлял нужду.

БЕЗНАДЕГА.РУ

И вот те на: как только дело касается розыска похищенного транспорта выясняется, что половина камер — муляжи, а другая половина либо смотрит не в ту сторону, либо на профилактике…

И это не досужие рассуждения журналиста. Это свидетельство человека, у которого в конце рабочей недели в 11 часов утра со двора дома умыкнули пусть и бэушную, но очень любимую иномарку. При звонке в службу 112 минут десять ушло на то, чтобы растолковать барышне на том конце провода, что я не маразматик, позабывший в каком дворе припарковал авто, что нахожусь в трезвом уме и полон уверенности, что пропажа транспортного средства не происки столичной службы эвакуации…

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ… СЕКРЕТАРИ

Вскоре, видимо для охраны места преступления, подоспел наряд ППС. Ну а минут через сорок прибыл следователь со свитой. Фотографии, расспросы, бесконечная писанина заявлений, объяснений, опрос околоподъездных бабушек. В общем, где-то к 16.00 бюрократия закончилась. А вот какие-либо другие действия, реально нацеленные на розыск похищенного имущества, увы, не начались. Что в моем понимании должны были предпринять сыскари?

Фото itstactical.com

Ну, хотя бы поднять записи с камер, установленных на подъездах и крышах домов и по этим камерам проследить в каком направлении уехала машина… Но нет. Во-первых, пятница, ав этот день недели, как известно, нет таких дел, которые нельзя было бы перенести на понедельник. Во-вторых, кроме угнанной машины на следователе только в этот день повисли воровство зеркал с Митсубиши Паджеро, отжатые по беспределу у подростка и женщины мобильники, две квартирные кражи… Стало очевидно, что работа следователя и его коллег сводится не к практическим действиям, а лишь к написанию бумажек и взятию объяснений с «терпил». То есть по сути — к секретарской работе.

Все выходные мы с друзьями без устали объезжали соседние дворы и районы, в надежде наткнуться на похищенное авто, ведь злоумышленники нередко на несколько дней бросают машину на отстой неподалеку от места преступления. Увы, все тщетно. Но хочу снять шляпу перед служивыми из ППС, с автомобилями которых наша «поисковая группа» то и дело встречалась во дворах. Самое забавное, что после оптимизации правоохрантительной системы, на огромный район мудрые генералы оставили всего два полицейских патруля. Это ничтожно мало, но ребята работают так, что возникает ощущение их присутствия буквально в каждом квартале. Правда, на розыске угнанных авто эта активность никак не сказывается

ГАИШНИКИ БЕЗ «ГЛАЗ»

После общения со следователем в понедельник стало очевидно, что максимум, на что он способен в рамках системы, в которой трудится, это отправить какой-нибудь абстрактный запрос в ГИБДД. Стал подключать имеющиеся связи, благодаря которым удалось в этот же день посмотреть записи с видеокамер, установленных на крышах домов и понять, что угонщик, не боясь реакции прохожих, разбил заднее окно, меньше чем за минуту обезвредил сигнализацию со штатным иммобилайзером, завел машину и неспешно уехал на ней по Рязанскому проспекту в область. По линии ГАИ выяснил, что через гаишные камеры ни Москвы, ни Московской области данное авто не проходило в этот день ни разу, хотя к госномерам угонщик не прикасался.

Фото heraldsun.com.au

Замечу здесь, что все эти действия я совершил практически незаконно, потому что по правилам МВД для просмотра запией с каждой камеры сотрудник полиции, а никак не гражданское лицо, должен составлять специальный запрос, визировать его у руководящих товарищей и только после этого начинать действовать. Однако на эту процедуру может уйти до трех-пяти дней, когда машина будет уже разобрана или уйдет в ближнее зарубежье, или обретен новую жизнь под чужими документами.

При этом в процессе своего собственного расследования я выяснил, что, оказывается, работающих гаишных камер, способных считывать номера и прогонять их по базе данным (так называемая система «Поток»), можно пересчитать по пальцам одной руки. Да чего уж там — достаточно одного пальца! Если ехать по дублеру Рязанки, то там нет ни одной камеры, вылетной пост ДПС, который раньше был на пересечении со МКАД стерт с лица земли, а вместе с ним убрали от туда и «Поток». На Лермонтовском проспекте нет ни одной гаишной камеры, а на весь Октябрьский проспект (это Люберцы) — камера всего одна, да и та, в виду большого трафика, технически не способна обработать и 70% попавших в ее объектив номеров. Остальные же «электронные глаза», направленные на дорогу, либо муляжи, либо по техническим причинам не работают.

КАК ВОСКРЕСАЮТ МАШИНЫ

Полученной информацией поделился со следователем, который был немало удивлен, что за столь короткий срок гражданскому лицу удалось добыть такие сведения. У него же, повторимся, дело зависло на этапе согласования с вышестоящим руководством получения доступа к данным с камер. В этот самый момент надежда, что автомобиль найдут, полностью пропала.

Фото cars.com

И я точно знаю, что машину никогда бы не нашли. У автоворов схема отработана: после угона авто на неделю прячутв отстойник, дабы убедиться в отсутствии установленных на ней «жучков». Затем за ней приезжает барыга, который перегоняет машину на «дольний кардон», где ее «перекошмаривают» под имеющиеся документы от похожего т/с, попавшего в ДТП (обычно с аварийного авто вырезается часть кузова, где набит номер и вваривается на угнанную машину). Таким образом и воскресают сгоревшие или «тотальные» машины.

ИЩЕЙКИ ВЫХОДЯТ НА СЛЕД

Но один знакомый свел с бывшими операми (впрочем, не сложно найти этих помощников через интернет), которых «выплюнула» из своих рядов реформированная правоохранительная система. Их рекомендовали как сыщиков от Бога: дай им точные приметы муровья, и они приведут его в наручниках через пару дней. Верилось в это с трудом, но знакомый настаивал, что эти ребята находят 99% машин, по розыску которых к ним обратились. Главное, чтобы с момента угона прошло не более трех дней. За свои услуги следопыты берут вознаграждение в размере половины цены похищенного транспорта, но не менее 300 000 рублей. То есть, сами понимаете, владельцу подержанных «Жигулей» обращаться к ним за помощью экономически бессмысленно, а вот если вы до недавнего времени были хозяином приличного незастрахованного по КАСКО авто, то игра стоит свеч.

Не буду долго рассусоливать: они подняли записи с городских камер, по которым отследили машину до границы с Московской областью. Затем подключились благодаря связям с бывшими коллегами к областным комплексам фиксации и выясняли, что машина уехала в Лыткарино, где возле одного из продуктовых магазинов злодеи стали менять номера. Поехали на место и просмотрели записи с магазинных камер благодаря чему выяснили, на каких номерах авто поехало дальше. Но на одной из Лыткаринских улиц она окончательно потерялась — явно встала на отстой где-то в этом квартале.

Фото 965thebuzz.com

В течении дня, методично обходя двор за двором, частные сыскари обнаружили «трофей», фотографии которого прислали мне на телефон. Номера висят другие (спереди волгоградский номер, сзади — подмосковный), но свою-то «ласточку» по характерным приметам узнаешь из тысячи. Чтобы получить адрес нахождения авто, нужно перечислить на карточку оговоренную сумму. Когда я выполнил условия нашей устной договоренности, они сообщили точный адрес и до моего приезда присматривали за «найденышем». Затем объяснили, куда нужно звонить, что говорить и как действовать дальше.

ПАССИВНЫЙ РОЗЫСК

Фантастика? Нет. Просто пример хорошей работы, которую не в состоянии делать полиция. За эти пять дней, что прошли с момента пропажи машины до момента ее обнаружения, официальные органы успели лишь приобщить к делу пару бумажек и 30-секундное видео, снятое камерой с крыши дома, где видно, как кто-то разбивает стекло, садится в авто и уезжает на нем в неизвестном направлении. Теперь я точно знаю, что отечественная полиция если и способна найти угнанный автомобиль, то он будет либо впечатанный злодеями в столб, либо сгорит дотла. То есть найдут тогда, когда он найдется сам.

Прошу понять правильно, я вовсе не глумлюсь над сотрудниками полиции за их профессиональную недееспособность. Нюанс в том, что они работают в системе, которая от них требует не возврата собственности гражданам, а совершенно иного. Что видно по моему делу. Машина найдена и я чертовски доволен. Но вот служивым от этого ни горячо, ни холодно, ведь преступление не раскрыто, а значит для них это «висяк». А вот если задержать подростка, попавшегося по дурке на угоне машины и навесить на него все автокражи района, случившиеся в этом году, то благодарственные грамоты, материальные поощрения и новые звезды на погонах гарантированны. И плевать, что 30 автовладельцев (с приставкой экс) так и остались ни с чем. Очевидно, что заниматься розыскам угнанного автомобиля, украденного мобильного телефона или имущества из обнесенной форточником квартиры, полицейские никогда и не будут, потому как от них этого не требует система.

Фото eyeonsecurity.co.ke

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ

Более того, если руководство узнает, что опер занимается не поимкой автовора, а розыском похищенной машины, его подвергнут дисциплинарному взысканию, а то и вовсе обвинят в коррупции и с треском вытурят из органов. А то, насколько хорошо работает оперативник, руководство оценивает исключительно по бумажкам, подшитых к делу. Вот потому вместо реальных дел сотрудники полиции строчат лишь рапорты (а называя вещи своими именами — пишут сочинения) про то, какие следственные мероприятия они проводят в рамках того или иного дела. И не беда, что к реальному положению вещей это не имеет никакого отношения. Но окончательно добила и полностью разочаровала в полиции ситуация со снятием машины с розыска и вызволением ее со стоянки ОВД.

Перво-наперво нужно пройти экспертизу, чтобы криминалист задокументировал, перебивались номера или нет. Запись на сие мероприятие аж на две недели вперед. Еще неделя у правоохранителей ушла на то, чтобы забрать готовое заключение. Еще несколько дней длилась эпопея с подачей какой-то бумаги в главк на снятие машины с розыска. Самое смешное (хотя чего тут смешного?), что зачастую волокита случалась из-за… отсутствия бумаги для принтера или внезапно закончившегося тонера. А чтобы получить такие банальные расходники, рядовым служивым надо пройти через все круги бюрократического ада. Чтобы ускорить процесс, пришлось подарить им пачку бумаги.

Фото blog.safeauto.com

ЗАКОНЫ ПИШУТ ДЛЯ БАНДИТОВ

Помощь и всяческое содействие автоворам, похоже, является государственным курсом. Ведь со стороны властей делается абсолютно все, чтобы превратить жизнь бандитов в малину. Начать хотя бы с того, что автомобильный двигатель стал обыкновенной запчастью, а потому идентификационный номер мотора при регистрационных действиях не проверяется. И чтобы легализовать краденную машину, достаточно перебить VIN-номер, что для асов своего дела — плевое мероприятие.

Под благовидным предлогом (дескать, слабая эффективность) ликвидированы стационарные посты ДПС, каждый из которых был оснащен системой «Поток», которая худо-бедно, но вносила свою лепту в борьбу с угонами. Да и проверка машин на таких постах была вдумчивой и всесторонней.

В свое время была идея напылять на детали автомобиля микроскопические метки с уникальными номерами, благодаря которым можно идентифицировать не только автомобиль, но и отдельные его запчасти. Данный проект по каким-то причинам свернули.

Система ЭРА-ГЛОНАСС имеет большой потенциал по части борьбы с автоворовством. По сути, каждый автомобиль, оснащенный ею, имеет «жучок», с помощью которого компетентные органы могут в любое время дня и ночи определить местоположение машины, прослушивать и записывать разговоры людей, находящихся в салоне. Однако ориентировать систему ГЛОНАСС на борьбу с угонами никто не спешит.

угон, угоны, защита от угона, ГИБДД
18 августа 2017
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