Кроссовер Mazda CX-9 получил российский ценник

Под капотом Mazda CX-9 расположился новый 2,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 231 л. с. Двигатель агрегатируется безальтернативно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В России кроссовер будет продаваться исключительно в средней комплектации Supreme. За дополнительную плату клиент может дооснастить машину проекционным дисплеем на лобовом стекле, адаптивной системой освещения с функцией автоматического управления световым потоком, а также некоторыми «безопасными» опциями. К примеру, системой распознавания дорожных знаков.

– Мы видим рост спроса на топовые комплектации у других моделей нашей марки и поэтому считаем появление Mazda CX-9 своевременным. CX-9 — флагман Mazda по комфорту, вместимости, уровню оснащения и топливной экономичности, — говорит директор по маркетингу Mazda Motor RUS Андрей Глазков.