Кроссовер Mazda CX-9 получил российский ценник

Фото: Mazda
Компания Mazda анонсировала дату начала российских продаж семиместного кроссовера CX-9. Так, обзавестись автомобилем можно будет уже в октябре — его стартовая цена составит 2 890 000 рублей.
Виктория Базылева

Под капотом Mazda CX-9 расположился новый 2,5-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 231 л. с. Двигатель агрегатируется безальтернативно с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

В России кроссовер будет продаваться исключительно в средней комплектации Supreme. За дополнительную плату клиент может дооснастить машину проекционным дисплеем на лобовом стекле, адаптивной системой освещения с функцией автоматического управления световым потоком, а также некоторыми «безопасными» опциями. К примеру, системой распознавания дорожных знаков.

– Мы видим рост спроса на топовые комплектации у других моделей нашей марки и поэтому считаем появление Mazda CX-9 своевременным. CX-9 — флагман Mazda по комфорту, вместимости, уровню оснащения и топливной экономичности, — говорит директор по маркетингу Mazda Motor RUS Андрей Глазков.

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21 августа 2017
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