Когда появится в продаже «заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq vRS

Как сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники, кроссовер оснастят мотором с большим крутящим моментом. Не исключено, что «горячая» версия Kodiaq получит под капот дизельный мотор. Автомобиль укомплектуют и системой полного привода, которая будет предлагаться уже в базовой версии. Прочие технические подробности пока не раскрываются.

Вероятнее всего, Kodiaq vRS будет отличаться от стандартной модификации и внешне. Предполагается, что кроссовер обзаведется другими бамперами и перелицованной радиаторной решеткой.

Появится ли Kodiaq vRS в России — пока неизвестно. Напомним, что обзавестить обычным «Кодиаком» на сегодняшний день можно, заплатив от 1 999 000 рублей.